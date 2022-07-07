عاجل .. الحكومة: مراجعة الأراضي الصناعية وسحب من لم يتم استثماره

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إنّ أي أراضٍ جرى تخصيصها للمشروعات الصناعية ولم يتم البدء في استثمارها أو إقامة نشاط عليها في الفترة الماضية؛ سيتم سحبها وتخصيصها لمستثمر آخر جاد.

إجراءات وفق معايير الحوكمة

وأضافت وزيرة التجارة والصناعة، خلال كلمتها في مؤتمر صحفي منعقد بمقر مجلس الوزراء، قبل قليل، أنّ أي مستثمر يطلب تخصيص أرض سيتم الرد عليه خلال 15 يوما، موضحة أنّ تيسير إجراءات تخصيص الأراضي أو الرخصة أو السجل الصناعي تتم وفق معايير الحوكمة.

التوسع في الإنتاج

وأشارت جامع، إلى أنّ كل الإجراءات التي تتخذها الحكومة تستهدف التوسع في الإنتاج، والاكتفاء الذاتي من المنتجات، وسد الفجوة بين احتياجات مصر وما تنتجه، خاصة في ظل الأزمات التي يعيشها العالم حاليا.

آليات تخصيص وتسعير الأراضي الصناعية

وتابعت وزيرة التجارة والصناعة، أنّ هناك لجنة مشكلة من رئيس الوزراء بشأن إجراءات وآليات تخصيص الأراضي الصناعية والتسعير الخاص بها، وجرى تخصيص 810 آلاف متر أرض لمشروعات صناعية في العاشر والمنيا وبرج العرب وبني سويف والمنيا، بإجمالي 87 مشروعا في الفترة الماضية.

وأكدت جامع، وجود توجيهات بأنّ «أي قطعة أرض مخصصة للمشروعات الصناعية ستكون بقيمة الترفيق فقط، وليس أي مبالغ أخرى»، موضحة أنّ هناك إجراءات تتخذ لتخصيص الأراضي بحق الانتفاع بعد المطالب الكثيرة في ذل.

وأوضحت وزيرة التجارة والصناعة، أنّه جار العمل على تلك الضوابط، وسيتم إعلان الإجراءات والأسعار الخاصة بحق الانتفاع «بعد العيد»، لافتة إلى أنّ الأولوية في تخصيص الأراضي ستكون للتوسعات في المشروعات القائمة، ثم المشروعات الجديدة وفق دراسات الجدوى.