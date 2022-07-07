التجارة: الحد الأقصى لإصدار التراخيص الصناعية لن يتجاوز 20 يوما

قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إنّ التراخيص والأراضي الصناعية من الملفات الساخنة التي تكون عائقا للاستثمار والتوسعات، لافتة إلى أنّ مجلس الورزاء وجّه بأن يكون الحد الأقصى لإصدار التراخيص الصناعية 20 يوما، حيث كانت من اكثر المعوقات التي تعوق العملية الصناعية.

أنواع تراخيص الأراضي الصناعية

وأوضحت جامع، في مؤتمر صحفي، أنّ هناك أكثر من نوع لإنتاج الترخيص، ومنه الفوري وتكون مخاطره غير مرتفعة ويصدر في 6 أيام، وآخر لا يزيد عن 20 يوما، لافتة إلى أنّ المشكلة في إصدار التراخيص كانت في تعدد الجهات، وبناء عليه شكلنا لجنة ووضعنا عدة شروط وضوابط، على أن تصدر هيئة التنمية الصناعية الترخيص في نفس المدة المقررة، بالتنسيق مع الجهات الأخرى.

التيسير على المصانع

وأشارت إلى أنّ الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات للتيسير على المصنع، مع عدم الإخلال بمنظومة الأمن والأمان للمصانع المرخصة، وجرى مراجعة جميع الإجراءات واختصار المدة الزمنية، وتشكيل لجنة مخصصة في هيئة التنمية الصناعية للقاء أي مستثمر يرغب في الترخيص من خلال خطة واضحة معلنة ومنسقة بشكل زمني.

وأكدت وزيرة التجارة والصناعة، أنّ خطة الترخيص تتضمن الأوراق المطلوبة، وفقا للضوابط المعلنة على موقع الهيئة، موضحة أنّ الوزارة أنتجت دليلا به كل الشروط والضوابط وأماكن الاعتماد التي يحتاج المصنع معرفتها.