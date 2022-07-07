عاجل.. فتح باب التقدم لمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقدم للقبول بمدارس المتفوقين للطالب المصرى الحاصل على شهاد إتمام التعليم الاساسى فى العام الدراسى 2023/2022 دور أول، وحتى 22 يوليو 2022.

98% شرط للتقديم في مدارس المتفوقين

وقالت وزارة التربية والتعليم، أن من شروط التقديم لمدارس المتفوقين أن يكون مجموع درجات الطالب 274.5 «98%» وحاصل على الدرجة النهائية فى مادة واحدة على الاقل من «اللغة الانجليزية - الرياضيات - العلوم»، او يكون مجموع درجات الطالب 266 (95%) وحاصل على الدرجة النهائية فى مادتين على الأقل من «اللغة الانجليزية - الرياضيات - العلوم».