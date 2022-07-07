التعليم تعلن الفئات المسموح لها بالتقدم لمدارس المتفوقين STEM

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التقدم للقبول بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM في 6 محافظات «أكتوبر بنين بالجيزة- المعادي بنات بالقاهرة - الإسكندرية - كفر الشيخ - الدقهلية – الإسماعيلية – البحر الأحمر - أسيوط -الأقصر- سرس الليان بالمنوفية – مدينة السادات بالمنوفية- الغربية -القليوبية- الشرقية – قنا-الفيوم-بني سويف-المنيا- سوهاج».

الفئات المسموح لها بدخول اختبارات القبول بمدارس المتفوقين

- الطالب المصري الحاصل على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي في العام الدراسي 2021/2022 من جميع محافظات جمهورية مصر العربية ومستوفيا لشروط التقدم.

- يُسمح للطالب المصري الحاصل على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي في العام الدراسي 2021/2022 والحاصل على براءة اختراع معتمدة من أكاديمية البحث العلمي بالتقدم لإجراء اختبارات القبول لـ الطالب بعد تقديمه ما يفيد رسميا حصوله على براءة اختراع معتمدة من أكاديمية البحث العلمي، وكذلك الطالب المتقدم بالفعل للحصول على براءة الاختراع من أكاديمية البحث العلمي ولم يحصل عليها مع حجب نتيجة الاختبار لحين تقديمه ما يفيد حصوله على براءة الاختراع الواردة بطلبه وإذا لم يتقدم بذلك قبل بداية العام الدراسي يتم صرف النظر عن نتيجته.

- الطالب المصري العائد من الخارج من أي دولة عربية أو أجنبية تقوم بتدريس أي منهج أجنبي وتم معادلة هذه الشهادة للمنهج المصري عن طريق إدارة المعادلات بالإدارة العامة للامتحانات شريطة استيفائه لشروط التقدم.

اجتياز امتحانات الطلاب في الخارج

- الطالب المصري العائد من الخارج والحاصل على شهادة الإعدادية غير معادلة للمنهج المصري حال حصوله على شهادة تحديد مستوي واستيفاء شروط التقدم.

- الطالب المصري الحاصل على الشهادة الإعدادية من المدارس الدولية بجمهورية مصر العربية وهي مدارس تم معادلة مناهجها بوزارة التربية والتعليم شريطة استيفائهم لشروط التقدم بعد حساب المجموع الاعتباري للمواد الدراسية الأساسية داخل المجموع واستيفاء شروط التقدم.

- الطالب المصري الذي اجتاز امتحانات الخارج في المدارس المرخص لها تدريس المنهج المصري وشروط التقدم لمدارس المسار المصري ومستوفاة للشروط.

-الطالب المصري الذي أدى امتحانات الصف الثالث الإعدادي لامتحانات الخارج «المنهج الكامل»، إلكترونيا واجتاز امتحان تحديد المستوى واستيفاء شروط التقدم.

-الطالب المصري الحاصل على الحافز الرياضي والمضاف درجاته إلى المجموع الكلي شريطة استيفاء شروط التقدم.

- طالب المعاهد الأزهرية الحاصل على الشهادة الإعدادية في العام الدراسي 2021/2022 وذلك بعد حساب المجموع الاعتباري للمواد الدراسية الأساسية داخل المجموع واستيفاء شروط التقدم وموافقة مشيخة الأزهر علي التحويل لقبول الطالب بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.