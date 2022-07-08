«المنشآت الفندقية» تعقد ورشة عمل لمناقشة مستجدات العمل السياحي

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه في إطار التعاون المثمر والبناء بين غرفة المنشآت الفندقية ووزارة السياحة والآثار، فإنه تقرر إقامة ورشة عمل لفنادق الـ4 و5 نجوم بأحد فنادق القاهرة يوم 20 يوليو الجاري، وذلك لمناقشة مستجدات العمل السياحي وتطوير المناهج الدراسية.

الحضور مقصور على مديري الفنادق والموارد البشرية

وأضاف خلال المنشور الدورى رقم (111) لعام 2022 والذي تم إرساله إلى جميع الفنادق فئة 4 و5 نجوم، أن ورشة العمل الخاصة بمناقشة مستجدات العمل السياحي وتطوير المناهج الدراسية ستقام الأربعاء بعد المقبل من الساعة العاشرة صباحًا، وحتى الواحدة ظهرًا، لافتًا إلى أن حضور الندوة مقصور على مديري الفنادق أو مديري الموارد البشرية بالفنادق، موضحًا أن أخر موعد لإرسال تأكيد المشاركة في ورشة العمل سيكون يوم 15 يوليو الجاري.

المنظومة الإلكترونية الخاصة بكود الحريق

وفي سياق متصل، دعت غرفة المنشآت الفندقية كافة فنادق الجمهورية إلى ضرورة الإشتراك بالمنظومة الإلكترونية الخاصة بكود الحريق، موضحة أن الغرفة وقعت بروتوكول تعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء وذلك للاستفادة من خبرات المركز فى إنشاء منظومة إلكترونية تعد لاستقبال بيانات المنشآت الفندقية ليتم إدخال البيانات والرسومات عليها من قبل الفندق وفقا لقائمة الفحص والتفتيش الخاصة بإشتراطات تأمين المنشآت الفندقية من إخطار الحريق.

وطالبت غرفة المنشآت الفندقية، جميع الفنادق بضرورة الدخول على تلك المنظومة ورفع البيانات المطلوب إدراجها على أن تكون كافة الرسومات باستخدام برنامج «الأوتوكاد».