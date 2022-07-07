«المنشآت الفندقية» توصي ببعض الضوابط لتجنب قدوم سمكة القرش

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه في ضوء حادث هجوم سمكة قرش على إحدى السائحات بمنطقة سهل حشيش فإنه يجب على كل فنادق محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر توخي الحذر والالتزام بالضوابط الفنية وتعليمات السلامة.

الضوابط الفنية وتعليمات السلامة

وأضاف خلال المنشور الدوري رقم «112» لسنة 2022 والذي تم تعميمه على كل المنشآت الفندقية بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء أن تلك الضوابط تتمثل فيما يلي:

1- الالتزام بإجراءات وضوابط السلامة والأمان المتعارف عليها والصادرة عن الجهات المختصة بشأن أنشطة الغوص والسنوركلينج.

ضرورة تجنب أي ممارسات من شأنها اجتذاب أسماك القرش

2- تجنب أي ممارسات من شأنها اجتذاب أسماك القرش أو أي أسماك أخرى قد تؤدي إلى تعريض حياة السائحين للخطر كالسباحة على سطح الماء بالابتعاد عن المسارات المتعارف عليها.

3- ضرورة وضع لافتات للتنبية المشدد على السائحين بحظر إلقاء أية مخلفات أو بقايا أطعمة في المياه بغرض إطعام الأسماك، حيث يترتب على ذلك تجمع أسماك كثيرة ومن ثم قيام أسماك القرش بمهاجمتها، الأمر الذي يترتب عليه تعرض السائحين للخطر.

4- في حال ظهور سمكة القرش بأي منطقة يجب إخلاؤها فورا من ممارسة السباحة مع وضع لافتة بشكل مؤقت تشير إلى ظهور سمكة قرش بهذه المنطقة.

البعد عن السباحة في الأماكن المحظورة

5- التأكيد على النزلاء بالابتعاد عن السباحة في الأماكن المحظورة.

6- التأكد من وجود المواد اللازمة للإسعافات الأولية على شواطئ الفندق.

7- التنسيق مع مراكز الغوص لوضع خطة لمواجهة المواقف الطارئة لسرعة إنقاذ السائحين في حال تعرضهم لهجوم أسماك القرش.

8- التأكد من حصول منقذي الشواطئ على الدورات التدريبية اللازمة بصورة دورية، وذلك بالتعاون مع مراكز الغوص.

9- الابتعاد والإبلاغ عن أي عملية صيد يتم ملاحظتها بالقرب من شاطئ الفندق، خاصة وأن رائحة الأسماك تجذب أسماك القرش للهجوم عليها.