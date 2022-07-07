«العناني» يتابع تجهيزات المنشآت الفندقية والسياحية بشرم الشيخ استعدادا لـCOP27

عقد الدكتور خالد العناني، اجتماعا بمقر الوزارة في الزمالك، لمتابعة المستجدات وآخر ما آلت إليه الأعمال في هذا الشأن، وذلك في ظل استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف الـ27 لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27، المقرر انعقاده في شرم الشيخ في نوفمبر المقبل، واستكمالا للاجتماعات الدورية التي يعقدها الوزير، لمتابعة التجهيزات والاستعدادات السياحية في مدينة شرم الشيخ لاستضافة المؤتمر.

حضر الاجتماع: غادة شلبي، نائب الوزير لشؤون السياحة، أحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، خالد نوفل، مساعد وزير المالية للتطوير الإداري والفني، يمنى البحار، مساعد الوزير للشئون الفنية، هدى عمر، مساعد وزيرة البيئة لمشروعات السياحة البيئية، محمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحلات والأنشطة السياحية بالوزارة، المستشار سمير الصادق، ممثل عن وزارة الخارجية، وشريف سالم، مسؤول الشركة المنظمة للمؤتمر، وعدد من قيادات وزارات السياحة والآثار والمالية والبيئة.

تجهيزات المنشآت الفندقية والسياحية بشرم الشيخ

واستهل الدكتور خالد العناني، الاجتماع بالإشارة إلى القرار الوزاري الأخير، الذي أصدره بتشكيل لجنة تختص بتولي أعمال متابعة تجهيزات واستعدادات المنشآت الفندقية والسياحية بمدينة شرم الشيخ لاستضافة هذا المؤتمر.

وأكد الوزير، ضرورة جاهزية المنشآت الفندقية بالمدينة بكامل طاقتها، وبما يليق بسمعة مصر السياحية، لاستقبال المشاركين والوفود من ضيوف المؤتمر والسائحين من دول العالم كافة، الذين يأتون إلى مدينة شرم الشيخ للاستمتاع بما تتميز به من مقومات سياحية متنوعة.

رفع كفاءة سرعة الإنترنت في الفنادق

وشهد الاجتماع استعراض ومناقشة آخر المستجدات في عدد من الملفات الخاصة بالتجهيزات والاستعدادت السياحية للمؤتمر، وبينها استعدادات الفنادق لإقامة وآليات الحجز الخاصة بالوفود المشاركة بالمؤتمر، فضلا عن عرض الموقف الحالي للمنشآت الفندقية في شرم الشيخ، فيما يخص رفع كفاءة سرعة الإنترنت بها، والمحددة وفقا لتصنيف كل منها، خاصة في ظل التزامها بالقرار الوزاري الصادر في هذا الشأن، بجانب الالتزام بالتوقيتات المحددة.

كما شهد الاجتماع، عرض مستجدات التزام المنشآت الفندقية في مدينة شرم الشيخ بالتقديم للحصول على شهادة، تفيد بتطبيق الممارسات الخضراء لتحويلها إلى فنادق خضراء في إطار تحويل المدينة إلى مدينة صديقة للبيئة، فضلا عن مناقشة مقترح عقد اجتماع موسع في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة المقبلة، مع أصحاب ومديري المنشآت الفندقية بها للوقوف على استعدادتهم وتجهيزاتهم للمؤتمر.