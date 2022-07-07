الفنادق تٌنهى استعدادتها لاستقبال النزلاء خلال إجازات عيد الأضحى

أنهت كافة فنادق الجمهورية استعداداتها لإستقبال ضيوفها خلال إجازات عيد الأضحى المبارك والتى تبدأ بعد غد السبت.

وقال تامر نبيل، عضو لجنة تسييرأعمال غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر التابعة للاتحاد المصرى للغرف السياحية إن كافة فنادق الجمهورية جاهزة لإستقبال النزلاء المصريين والعرب والأجانب خلال أجازات عيد الأضحى والتى من المتوقع أن تشهد هذا العام إقبالا كبيرا.

وأوضح أن نسب إشغال كافة المنشآت الفندقية خلال تلك الفترة ستشهد إرتفاعا كبيرا مقارنة بشهر يونيو الماضى.

وأضاف لـ«الوطن» أن نسب إشغال فنادق الغردقة ستتخطى حاجز 90% خلال أجازات عيد الأضحى، وأرجع ذلك إلى توافد أعداد جيدة من المواطنين المصريين، فضلا عن السياح الأجانب القادمين من أوربا ولاسيما من المانيا وبولندا وبريطانيا، وأوضح أن أجازة عيد الأضحى ستشهد أيضا أعداد جيدة من السياح العرب.

نسب إشغال فنادق الغردقة ستتخطى الـ 90%خلال العيد

وأشار إلى أن فنادق الغردقة قدمت عروضا سعرية مخفضة لجذب المواطنين المصريين للقدوم اليها خلال إجازات عيد الأضحى، موضحا أن تلك العروض لاقت تفاعلا كبيرا من قبل المواطنين، وتابع قائلا إن كافة العروض التى قدمتها الفنادق لم تقل عن الحد الأدنى لبيع الغرف الفندقية الذى حددته وزارة السياحة والآثارلبيع الغرف الفندقية والمقرر بـ28 دولاربالنسبة لإقامة الفرد فى اليوم بغرفة مزدوجة بفندق 4 نجوم، وبـ 40 دولار لإقامة الفرد بغرفة مزدوجة فى اليوم بفندق 5 نجوم.

السياح المصريين والإيطاليين

ومن جهته قال الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء إن متوسط نسب إشغال فنادق شرم الشيخ خلال أجازات عيد الأضحى المبارك ستتراوح ما بين 75 إلى 80%، لافتا إلى أن بعض فنادق المدينة ستسجل خلال تلك الاجازات نسب إشغال 100%، وتابع قائلا إن السياح المصريين والإيطاليين والتشيك والعرب سيكونوا الأكثر تواجدا بفنادق شرم الشيخ خلال الإسبوع المقبل.