المنشآت الفندقية: 101 فندق بشرم الشيخ حصلت على شهادة النجمة الخضراء

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، التابعة للإتحاد المصري للغرف السياحية، إن عدد فنادق شرم الشيخ التى تحصلت على شهادة النجمة الخضراء، بلغت حاليا نحو 101 فندق، لافتا إلى أن بقية فنادق المدينة فى طريقها للحصول على تلك الشهادة خلال الأسابيع المقبلة، مشيرا إلى أن كل فنادق شرم الشيخ ستحصل على شهادة النجمة الخضراء، قبل انعقاد مؤتمر المناخ العالمي في دورته الـ27، الذي ستستضيفه شرم الشيخ نوفمبر المقبل.

30 ألفا يحضرون قمة المناخ

وأضاف لـ«الوطن»، أن كل فنادق شرم الشيخ مستعدة لاستضافة ضيوف مؤتمر قمة المناخ، في دورته الـ27، الذي من المنتظر أن يحضره 30 ألفا من مختلف دول العالم، مشيرا إلى أن إقامة المؤتمر للمرة الأولى بمصر، سيرفع أيضا من أعداد السياح الوافدين لمدينة شرم الشيخ، خلال الفترة التى سيقام خلالها المؤتمر.

وأشار إلى أن تحول مدينة شرم الشيخ لمدينة صديقة للبيئة تطبق كل المعايير البيئية والمناخية، سيجعل منها أحد أهم المنتجعات السياحية بمنطقة الشرق الأوسط، لافتا إلى أن جذب المدن السياحية للسياح سيتوقف قريبا على مدى تطبيقها لمبادئ السياحة الخضراء، موضحا أن شرم الشيخ ستكون من أهم المدن القادرة على جذب السياح خلال الفترة المقبلة.

فنادق الغردقة تبدأ فى التحول لتكون صديقة للبيئة

وأوضح أنه بعد الانتهاء من تحول مدينة شرم الشيخ لمدينة صديقة للبيئة، ستبدأ مدينة الغردقة فى إجراءات التحول لتكون مدينة صديقة للبيئة، كاشفا عن أن العديد من فنادق الغردقة بدأت حاليا فى إجراءات الحصول على شهادة النجمة الخضراء لتكون قادرة على جذب الرواد من مختلف دول العالم.

وكان هيثم نصار، عضو لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية ورئيس لجنة التدريب بالغرفة التابعة للاتحاد المصرى للغرف السياحية قد أكد فى تصريح سابق لـ«الوطن»، أنه سيتم عقد عدد من ورش العمل الإلزامية والدورات التدريبية لتوعية جميع العاملين بالصفوف الأولى والمتعاملين بشكل مباشر مع الضيوف بجميع فنادق مدينة شرم الشيخ حول موضوع «الممارسات الخضراء والصديقة للبيئة وكيفية الحد من آثار تغير المناخ».