«المتحدة» تعرض مسرحيتين جديدتين لـ محمد صبحي وأشرف عبدالباقي في العيد

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مفاجآتها للمصريين في عيد الأضحى المبارك، موضحة أنّ قناة CBC ستعرض مسرحية «نجوم الظهر» للفنان محمد صبحي، وقناة ON ستعرض مسرحية «كنز الدنيا» للفنان أشرف عبدالباقي.

مسرحية نجوم الظهر لـ محمد صبحي

وأوضحت شبكة قنوات CBC أنّها ستعرض مسرحية نجوم الظهر للفنان محمد صبحي عبر قنواتها في رابع أيام عيد الأضحى المبارك الموافق الثلاثاء المقبل يوم 12 يوليو 2022، الساعة التاسعة مساء، وتُعاد صباح الأربعاء الموافق 13 يوليو 2022.

وتابعت أنّ مسرحية «نجوم الظهر» بطولة محمد صبحي، سميرة عبدالعزيز، عبدالرحيم حسن، جيهان قمري، ميرنا زكري، حمدي السيد، رحاب حسين، وندى ماهر، شارك في الكتابة أيمن فتيحة، تأليف وإخراج محمد صبحي.

ونشر الفنان محمد صبحي، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، قائلا: «الثلاثاء 12 يوليو ستشاهد مسرحية نجوم الظهر، كوميديا غنائية موسيقية ستذاع على قناة CBC الساعة 9 مساء ويعاد إذاعتها اليوم التالي صباحا».

مسرحية كنز الدنيا لـ أشرف عبدالباقي

كما أعلنت شبكة قنوات ON أنّها ستعرض مسرحية «كنز الدنيا» للفنان أشرف عبدالباقي عبر قنواتها، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك الموافق الأحد القادم يوم 10 يوليو 2022، الساعة التاسعة مساء، وهي بطول مجموعة من ذوي الهمم، والفنانين أشرف عبدالباقي، إبرام سمير، شريف حسني، ملك ياسر، علي المصري، وآدم وهدان، ويخرجها للمسرح أشرف عبدالباقي، وللتليفزيون المخرج الكبير سعيد حامد.

كما نشرت ON مقطعا للترويج للمسرحية، معلقة: «انتظروا ثاني أيام العيد مع مسرحية كنز الدنيا، أضخم عمل مسرحي، بطولة ذوي الهمم، وأبطال مبادرات قادرون باختلاف وعالم موازي، مع النجم أشرف عبد الباقي، إنتاج المتحدة للخدمات الأعلامية، برعاية وزارة التضامن الاجتماعي».