محمد صبحي بعد عودته للسينما: لن أتنازل عن قناعاتي من أجل السوق

أعلن الفنان محمد صبحي، عن عودته للسينما مرة أخرى بعد غياب دام لأكثر من 31 عاما، حيث كانت آخر أعماله «فيلم بطل من الصعيد»، والذي قدمه عام 1991 ولم يقدم أي عمل سينمائي خلال السنوات الماضية.

وكشف الفنان محمد صبحي، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه سيعود من خلال فيلم «المعادلة صفر»، حيث سيتطرق إلى مشكلة تواجه العالم بأكمله ولم ينتبه لها أحد.

محمد صبحي يتحدث عن عودته للسينما

وتابع صبحي، أنه يحرص دائما في كل أعماله الفنية على لفت الانتباه إلى مشاكل ستواجه العالم وبالفعل يتنبأ بها قبل حدوثها وهذا ما يفعله في الفيلم السينمائي الجديد، حيث سيناقش مشكلة مهمة للغاية تواجه العالم.

وأوضح الفنان محمد صبحي، أنه لن يتنازل عن قناعاته وعن تقديمه لأعمال فنية تتضمن رسالة حتى وإن كان العمل «كوميدي ولايت» فلابد وأن يحمل رسالة: «أنا مش هخضع لاختلاف سوق الإنتاج السينمائي».

وأشار صبحي إلى أنه عندما يختار المنتج الذي يعمل معه فهو يعرف جيدا مع من يتعامل، وبخاصة أنه منتج أيضا ويعلم جيدا كيفية نجاح العمل دون ابتذال.

آخر أعمال محمد صبحي في السينما

يذكر أن آخر الأعمال الفنية التي شارك فيها الفنان محمد صبحي، في السينما كان فيلم «بطل من الصعيد» الذي قدمه عام 1991، بمشاركة حسن حسني، حسين الشربيني، سميرة صدقي، صبري عبدالمنعم، عزة لبيب، جمال صالح، مجدي فكري وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف حسين أبو شبيكة وإخراج شريف حمودة.