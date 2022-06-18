مسرحيتان ومسلسل وفيلم وبرنامج.. خريطة محمد صبحي لعام 2022

أعلن الفنان الكبير محمد صبحي عن استعادته لحياته الفنية من جديد، بعد فترة من التريث في الأعمال الدرامية، والتي كان يركز فيها على المسرح بشكل كبير.

وترصد الوطن في هذا التقرير الأعمال الدرامية التي أعلن محمد صبحي العمل عليها خلال الفترة المقبلة حسب ما صرح به لـ«الوطن».

مسرحية نجوم الظهر

«المسرحية تم الانتهاء منها بشكل كامل، ومن المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة وليس لدي علم إذا كان سيتم عرضها فى عيد الأضحى من عدمه»

مسرحية علية اتعملها بلوك

«هي أولى مشروعاتي التى سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة، وهي تبدأ أحداثها عام 1927 وتستمر الى عام 2127 وتدور خلال 200 عام، وترصد ما حدث فى الشارع المصري وسلوكيات واقتصاد وسياسة البلد طيلة تلك الفترة»

مسرحية عندما يحكم الأطفال العالم

هي مسرحية قيد التفنيذ، لم يتم بعد الاستقرار على كافة تفاصيلها، ولكنها تدور حول إمكانية أن يصبح المتحكمين في العالم هم الأطفال، وكيف سيحددون مصائر البشر.

مسلسل رحلة المجنون

هو مسلسل يدور حول رجل عاش في الخارج وعاد لمصر ويمتلك 2 مليار جنيه، يتبرع بمليار منهم، والمليار الآخر يذهب لتفريقه على أفراد الشعب ولكن يستمع لفرد فرد منهم لكي يعرف ما الذى يستحقه.

فيلم المعادلة صفر

هو فيلم كتبت السيناريو والحوار الخاص به أمينة مصطفى، وإخراج أميرة الرفاعي.

برنامج مفيش مشكلة خالص

قدمت موسيمين من البرنامج خلال السنوات الماضية، والموسم الثالث موجود بالفعل ومكون من 10 حلقات.