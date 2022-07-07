5 تصريحات لـ فتحي عبدالوهاب عن مشاركته في المزاريطة.. مكي مخرج كبير

كشف الفنان فتحي عبدالوهاب، عن سبب مشاركته كضيف شرف في مسلسل الكبير أوي خلال لقاء مع الإعلامي إيلي نخلة في برنامج the insider بالعربي.

ترصد «الوطن» 5 تصريحات من لقاء فتحي عبدالوهاب وهي:

- أنا كـ فتحي عبدالوهاب، من جمهور مكي وصديق عزيز وأنا اعرفه من قبل ما يبقى ممثل وهو مخرج.

- أحمد مكي مخرج كبير ومخرج مهم وإذا أعطى شوية وقت من التمثيل للإخراج حيبقى من المهمين في السينما العربية.

- إحنا كنا حنعمل فيلم وكان هو المخرج كان اسمه «عقد يقعد» ده كان حيتعمل من 15 سنة كنا كلنا بنبدأ بس لظروف ما توقف.

- سألته عن الفيلم و قالي محتاج لازم أرجع أعدل عليه فأعتقد مجرد ما يعاود كتابته حنعلمه.

- السيناريو زي ما أنا قريت رائع وجميل وفيه قيمة فنية وفيه تعدد حوالي 7 شخصيات وبالإضافة ممكن يكون فيلم تجاري جداً يعمل إيرادات مهولة.

فتحي عبدالوهاب: شرف لي أن يلقبني الجمهور بـ حصان رابح

كما أعرب عن سعادته بلقب «الحصان الرابح» لأي عمل يشارك فيه قائلا: «ده يبقى شرف لي أتمنى أن استحقه أو استحق من الكلام ده.. بس أنا الفكرة إني بشتغل زي ما أنا فاهم أو زي ما أنا بشوف الفن، أنا دائماً بروح للدور اللي يستهويني أو الدور اللي أنا بحس إني مصدقه أو الدور اللي معملتوش قبل كده أو اللي بيقدم قيمة فنية عالية، الدور اللي بحس جوا الواقع الدرامي اللي موجود فيه انا مصدقه يبقى كده».