محافظ القاهرة يتفقد معرض «أهلا بالعيد» بباب الشعرية.. خصومات تصل لـ30%

تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، يرافقه نيابة عن المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، أحمد الوسيمي، نائب رئيس غرفة القاهرة، واللواء صلاح العبد، أمين صندوق غرفة القاهرة ورئيس لجنة المعارض، معرض أهلا بالعيد الذي تنظمه غرفة القاهرة بالتعاون مع المحافظة بميدان باب الشعرية بالقاهرة، لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم المواطنين وتخفيف العبء عنهم في ظل قدوم عيد الأضحى المبارك.

المعرض يوفر كافة احتياجات المواطنين

وأشاد المحافظ بالمعرض وما يتضمنه من معروضات للسلع تلبي كافة احتياجات المواطنين، مشيرًا إلى مزيد من التعاون مع غرفة القاهرة التجارية خلال الفترة القادمة لتنظيم معارض سواء موسمية أو دائمة لزيادة دعم المواطنين، بما يحقق توجيهات القيادة السياسية.

وأشاد أحمد الوسيمي بالتعاون الكبير بين المحافظة والغرفة من أجل مساندة المواطنين خاصة خلال المواسم منها عيد الأضحى، وهذا سيزداد في الفترة القادمة مع تنوع الخدمات المقدمة للشارع، وهو ما يحرص عليه مجلس إدارة الغرفة ودائمًا يبحث سبل جديدة مع المحافظة لدعم المواطنين وأصحاب الأنشطة من منتسبي الغرفة، مشيدًا بالإقبال الشديد من المواطنين على المعرض لشراء احتياجاتهم، وهو ما يؤكد نجاح هذا المعرض، خاصة إنه امتداد لنجاح معرض أهلا رمضان ومعرض عيد الفطر المبارك.

وأكد اللواء صلاح العبد، إن المعرض يشمل كافة السلع الأساسية مع التركيز على اللحوم التي تعتبر موسم بالنسبة للمواطنين، ولذلك تم التركيز على زيادة عدد عارضي اللحوم بجانب المنتجات الأخرى، مثل المواد الغذائية والملابس والمنظفات والأحذية وغيرها من السلع التي تلبي كافة احتياجات الأسرة المصرية.

خصومات وأسعار في متناول الجميع

ولفت إلى أنه كرئيس لجنة المعارض بغرفة القاهرة، يتابع بنفسه سير العمل اليومي بالمعرض للوقوف على المستجدات والاطمئنان على توافر كافة السلع، حيث تتراوح نسبة الخصم على الأسعار بالمعرض ما بين 20 إلى 30%، ويباع كيلو اللحوم البلدي بسعر 140 جنيهًا والسوداني ما بين 110 و115 جنيهًا، ولذلك هناك إقبالا كبيرا من المواطنين على المعرض.