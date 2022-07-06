بريد الوطن.. حل أزمتنا مع المرور فى منطقة عمارات العبور يا محافظ القاهرة

نعانى نحن سكان عمارات العبور بشارع صلاح سالم من عدم تحديد اتجاهات سير السيارات فى الشوارع المحيطة بمنطقة عمارات العبور المرحلة «ب»، خلف ماركت «فتح الله»، وكذلك جميع الطرق الداخلية والمؤدية إلى شارع إحسان عبدالقدوس، ويترتب على ذلك خناقات ومشادات واشتباكات بالأيدى وتراشق بأبشع الألفاظ من المترددين على المنطقة، كما توجد ركنات «صف تانى» بطريقة عشوائية، ما يؤدى إلى حالة من الزحام المرورى يومياً، هذا على الرغم من وجود مول تجارى مهجور فى المنطقة، أسفله جراج خاص بسكان المنطقة، ومن الممكن تحويل المول إلى جراج متعدد الطوابق، ما سيقضى على المشكلة من جذورها، نناشد محافظ القاهرة التدخل لحل تلك المشكلة.

عن الأهالى: هشام أحمد توفيق

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