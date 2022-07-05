نائب محافظ القاهرة: أسعار منتجات معرض «الفواخير» مناسبة للأسر المصرية

تشهد قرية الفواخير بمصر القديمة فتح معرض منتجات الفخار أمام الجمهور لليوم الثالث على التوالي، لتسويق منتجات قرية الفواخير وتسليط الضوء عليها لدعم الحرفيين، والعاملين في المجال، وذلك برعاية المنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة برئاسة المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة.

وأكدت «عبدالمنعم» خلال متابعة المعرض أن معرض قرية الفواخير يعتبر واجهة حضارية متميزة لأصحاب الحرف اليدوية لتسويق منتجاتهم، والتي تُجسّد التاريخ والتراث وتُحاكي البيئة القديمة، بما يُساهم في ضمان استدامة الصناعات اليدوية والترويج لها، وكذلك العمل على رعاية ممارسيها ودعمهم.

دعم الحرف اليدوية

وأضافت نائب المحافظ أن هناك جهودًا مستمرة تبذل لدعم المعرض للعام الثاني على التوالي من خلال التنسيق الشامل بين الجهات المعنية وتعاون شركاء التنمية والمجتمع المدني لنشر الوعي البيئي ومساندة الحرف اليدوية والمشروعات الصديقة للبيئة، وهو الأمر الذي ينعكس إيجابًا على المجتمع ، ويساهم في تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وأشادت بجهود شركاء التنمية برعاية معرض قرية الفواخير لعرض منتجات الفخار والخزف والذي يساعد على الاستمرار في الترويج لمنتجات ومصنوعات الحرف اليدوية على المستوى المحلى بل والعالمي أيضاً، وتشجيع المواهب المحلية، بما يعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع المحلي، بالإضافة إلى تنشيط السياحة الداخلية والخارجية.

أسعار مناسبة لمنتجات الفخار

وتواصل قرية الفواخير بفسطاط مصر القديمة استقبال الزوار و كافة الأسر المصرية للتعرف على منتجات القرية، ومشاهدة التحف الفنية التي يبدعها الفنان المصري بمنتجات تناسب كافة الأذواق وبمختلف الأسعار التي تناسب ميزانية الاسرة المصرية، وذلك في إطار تدعيم التوجيهات الرئاسية بدعم وتشجيع الحرف اليدوية والتراثية ومشاركة فناني القرية لخروج منتجاتهم المميزة للنور وذلك في إطار من المتابعة المستمرة من قبل كافة الأجهزة التنفيذية بالمنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة لمتابعة كافة أعمال التنظيم.