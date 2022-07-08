أسعار الدواجن اليوم الجمعة 8-7-2022 في مصر

في عيد الأضحى وما ينتشر به من لحوم حمراء ينزعج بعض الأشخاص الذين لا يحبون تناول تلك اللحوم ويبحثون عن اللحوم البيضاء، لذا يهتمون بمعرفة أسعار الدواجن في الأسواق.

وفي هذا السياق، يستعرض موقع «الوطن»، اليوم الإثنين، أسعار الدواجن في الأسواق المحلية، وفق بورصة الدواجن وبعض المحال التجارية في السطور التالية:

أسعار الدواجن البيضاء

تراوح سعر الفرخة الكاملة اليوم بين 70 و86 جنيها لوزن 2 كيلو.

ووصل سعر الأوراك اليوم إلى 55 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو الصدور بالعظم نحو 60 جنيهًا للكيلو.

وصل سعر الكيلو من البانيه اليوم إلى 100 جنيه.

بينما وصل سعر الكيلو من الأجنحة إلى 35 جنيهًا.

وسعر الدبابيس إلى 48 جنيهًا.

كما وصل سعر كيلو الكبدة والقوانص إلى نحو 50 جنيهًا.

سعر الدواجن في الأسواق المحلية

جاء سعر كيلو الأجنحة بنحو 30 جنيهًا.

وسجل كيلو الأوراك اليوم نحو 48 جنيهًا.

وجاء سعر الدبابيس بنحو 44 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 42 جنيهًا للكيلو.

كما بلغ سعر الفراخ البلدي نحو 54 جنيهًا للكيلو.

وسجل سعر كيلو البانيه بين 85 لـ95 جنيها.

أسعار الكتاكيت اليوم

تصل أسعار الكتكوت الأبيض عمر يوم إلى نحو 5.75 جنيه.

وتتراوح أسعار الكتكوت البلدي عمر يوم بين 3 - 3.75 جنيه.

أسعار الكتكوت الساسو عمر يوم اليوم تباع بـ 5 - 5.25 جنيه.

تصل أسعار كتكوت فيومي اليوم إلى نحو 5 جنيهات.

تصل أسعار كتكوت فيومي اليوم إلى نحو 5.5 جنيه.

أسعار البط اليوم

وصل سعر الكيلو جرام من البط إلى نحو 64 جنيهًا.

وبلغ سعر البطة المجمدة المعبأة وزن 2 كيلو أو أقل بـ110 جنيهات.

ويصل سعر البطة وزن 3 كيلوجرامات إلى نحو 190 جنيهًا.