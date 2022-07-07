سميرة عبدالعزيز: الرئيس السيسي يدعم المواهب الشابة

أبدت الفنانة سميرة عبدالعزيز، سعادتها البالغة باهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالفن وحرصه الدائم والشديد على إتاحة الفرص المختلفة للشباب لعرض مواهبهم، مؤكدةً أن الرئيس لا يدعم مواهب التمثيل فقط وإنما المواهب المختلفة.

سميرة عبدالعزيز تتحدث عن مواهب برنامج الدوم

وقالت سميرة عبدالعزيز لـ«الوطن»: «برنامج الدوم شهد نجاحًا باهرًا، حيث قدم مواهب مختلفة ليس فقط على مستوى التمثيل، ولكن أيضًا في مجال الغناء والتقديم التلفزيوني من مختلف محافظات مصر، ما يعطى الشباب فرصة كبيرة لإبراز مواهبهم واكتسابهم الثقة بالنفس».

سميرة عبدالعزيز ودعم المواهب الشابة

وأما عن دورها في دعم المواهب الشابة أبدت سميرة عبد العزيز استعدادها الدائم لمساعدة الشباب وصرحت لـ«الوطن»: «لما بيكون في إمكاني أقدم موهبة ويجي حد يقولي أنا بعرف أمثل ودارس تمثيل، بقدمه للمخرج اللى بكون بشتغل معاه ليعطيه فرصة، ولو حد محتاج توجيه وإرشاد في التمثيل بقوله على الطريقة الأفضل».

وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المنتجة للموسم الأول من برنامج الدوم، أنه تقرر عقد منتدى المتحدة للإبداع قبل نهاية العام الجارى، لإعطاء فرصة أكبر للشباب لتقديم إبداعاتهم المختلفة.

جاء ذلك عقب إشادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ببرامج اكتشاف المبدعين الشباب مثل برنامج الدوم، وتوجيهاته بتكثيف مثل تلك البرامج في كافة المجالات.

نجوم الفن يدعمون المواهب الشابة

ولم تكن الفنانة سميرة عبدالعزيز هي الوحيدة التي سعدت باهتمام الرئيس السيسي، فحرص عدد كبير من الفنانين على شكر الرئيس السيسي على دعمه، ومنهم الفنانة الهام شاهين صرحت لـ«الوطن»: «أدعم توجيهات الرئيس بتكثيف برامج اكتشاف المواهب،وهناك عدد كبير من الشباب يحاول الوصول وإيجاد فرصة وبيكلمونا ويراسلونا فوجود برنامج لاكتشاف المواهب مهم ومفيد ».

كما قالت الفنانة مى كساب: «السيسي يبنى مصر على نهج محمد على باشا، ده منهجه وهدفه اللى بنسعى ليه وهنحققه، ودعمه للفن بيزود المسؤولية علينا».