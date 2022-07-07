شروط تنسيق مدرسة الضبعة النووية 2023.. بينها مجموع 260 درجة

تنسيق مدرسة الضبعة النووية 2023، من أكثر الكلمات بحثاً على مؤشر البحث جوجل من قبل الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية 2021/2022، والراغبين في الالتحاق بالمدرسة، والمقرر فتح باب التقديم لها يوم 16 يوليو ويستمر حتى يوم 19 من نفس الشهر.

تنسيق مدرسة الضبعة النووية 2023.. التقديم 16 يوليو

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شروط التقدم مدرسة الضبعة النووية 2023، مؤكدة أن يكون الطالب مصري الجنسية، وألا يزيد السن في 1أكتوبر عن 18 سنة، والحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي عام وأزهري دور أول 2022، بمجموع ألا يقل عن 260 درجة، ألا تقل درجات الطالب في الرياضيات واللغة الإنجليزية والعلوم عن 95%.

وأشارت وزارة التعليم، في خطاب مرسل للمديريات، أنه يتم عقد الاختبار الإلكتروني للقبول بالمدرسة يومي الأحد 24 يوليو والإثنين 25 يوليو بالمحافظات، مشيرة إلى الامتحان يعد بمسابقة اختبار للقبول بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية.

امتحان المتقدمين لمدرسة الضبعة

وأضافت الوزارة، أن الامتحان يُعقد إلكترونيا عبر اللجان الإلكترونية المخصصة لهذا الامتحان وتعلن النتيجة للطلاب عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، ويعقد الاختبار من دور واحد فقط ولا يسمح للطلاب المتخلفين عن مواعيد هذه الاختبارات المقررة، الالتحاق بالمدرسة مهما كان بمجموع درجاتهم.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يحق للطالب الذي لم يتم قبوله في الاختبار التظلم خلال مدة أقصاها 10 أيام من تاريخ إعلان النتائج على أن يقدم التظلم إلى مكتب خدمة المواطنين بديوان عام الوزارة ويختص قطاع التعليم الفني بفحص التظلمات التي تتعلق بمراجعة استمارات الطلاب واستيفاء شروط التقدم.

ويتم قبول الطلاب بمدرسة الضبعة طبقاً للأعداد المقرر قبولها سنويا، وعقب انتهاء الاختبارات الإلكترونية يتم ترتيب الطلاب والمفاضلة بينهم.