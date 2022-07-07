التعليم تعلن شروط التقدم لامتحانات القبول بمدارس المتفوقين STEM

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شروط التقدم لامتحانات القبول بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، والذي فتح باب التقديم لها اليوم ويستمر حتى يوم 22 يوليو 2022 إلكترونيا على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم بوابة مركز المعلومات.

شروط التقدم للامتحانات

وحددت وزارة التربية والتعليم شروط التقدم لامتحانات القبول بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا وهي كالتالي:

- أن يكون الطالب مصري الجنسية.

- ألا يزيد عمر الطالب المتقدم في أول أكتوبر عن 18 عاما.

- أن يكون حاصلا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي دور أول عام 2022.

- ان يجتاز الطالب الكشف الطبي بالتأمين الصحي في الإدارة التابع لها المدرسة.

- أن يكون الطالب خاليا من أي أمرض مزمنة أو معدية أو نفسية أو أي أمراض تحتاج إلى رعاية خاصة.

98 % شرط القبول بمدارس المتفوقين

- أن يكون الطالب حاصلا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي وفق إحدى الحالات الآتية:

- أن يكون مجموع درجات الطالب 274,5 درجة فأكثر بنسبة تعادل 98% من المجموع الكلي ويشترط حصول الطالب في هذه الحالة على الدرجة النهائية في مادة واحدة على الأقل من ثلاث مواد هم: «اللغة الإنجليزية – الرياضيات - العلوم».

- أن يكون مجموع درجات الطالب 266 درجة فأكثر بنسبة تعادل 95%من المجموع الكلي ويشترط حصول الطالب في هذه الحالة على الدرجة النهائية في مادتين على الأقل من ثلاث مواد هم: «اللغة الإنجليزية – الرياضيات - العلوم».

- يتم سداد مقابل أداء الخدمة رسوم دفع مدارس المتفوقين، وقيمتها 150 جنيه مصري، ويتم سدادها من خلال وزارة التربية والتعليم قطاع التعليم العام وحدة دعم مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، منافذ الدفع بالبريد المصري وفوري وشركات finance-e، بجميع أنحاء الجمهورية بموجب الرقم القومي للطالب الذي تنطبق عليه شروط التقدم، ويرفق إيصال السداد الدال على الدفع ضمن أوراق التقدم.