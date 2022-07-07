محمد عادل إمام يروج لفيلم «عمهم»: بجميع سينمات مصر حاليا

روج الفنان محمد عادل إمام عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، ببوستر جديد لفيلم «عمهم»، الذي جرى عرضه في دور العرض السينمائية اليوم.

ونشر محمد عادل إمام، «بوستر» جديد للفيلم، يظهر فيه بمفرده، وأمامه موتوسيكل، وعلق قائلا: توكلنا على الله عمهم حاليا بجميع سينمات مصر.

أماكن عرض فيلم عمهم

وتم عرض فيلم «عمهم» اليوم 7 يوليو في مصر بجميع دور العرض، ومن المقرر ان يتم طرح الفيلم يوم 21 يوليو بدور عرض السعودية، والكويت، والإمارات، والبحرين، وقطر، وعمان، والعراق، والأردن، وفلسطين، وسوريا، ولبنان، والسودان، وتونس، والجزائر، والمغرب، والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وساحل العاج، ومالي، وبنين، وبوركينا فاسو، والكاميرون، والجابون، وغينيا كوناكري، ومدغشقر، والنيجر، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والكونغو، والسنغال، وجيبوتي، وتشاد، وتوجو، و23 يوليو في المملكة المتحدة البريطانية، وفرنسا.

فيلم «عمهم»، بطولة محمد إمام، سيد رجب، محمد لطفي، ومحمود حافظ، وهدى المفتي وأيتن عامر، من تأليف وسام صبري، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج أحمد السبكي