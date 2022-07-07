رامي صبري يعيد على جمهوره بـ«أنتي جنان»: «بحب التطوير في الشغل»

أطلق الفنان رامي صبري أغنيته الجديدة «أنتى جنان» عبر منصاته السمعية والإلكترونية وصفحاته الرسمية بكافة مواقع التواصل الاجتماعي، هدية منه لجمهوره بمناسبة عيد الأضحى.

رامي صبري يتعاون مجددًا مع جلال الحمداوي

أغنية «أنتي جنان» من كلمات عمر قريبة وإسلام الجريني وألحان تيام علي وتوزيع وماكساج وماستر جلال الحمداوي ويقول مطلعها:

كله عادي إلا أنتي شمس طالعة

كله حلو إلا أنتي بس روعة

شكلي وقعت فيكي أوبس أوعى

معدية وفوق

أنتي قمر وسط ليل هادي

أنتي جو موود جميل وصافي

جمالك متفصل مش عادي

مليانة رقة وذوق

لا دا أنتي جنان.. شمس ورسمها فنان العيون عربية

كمان إيه بقى مش كدا عقلي أنا هيطير

عينيكي بتجر من بصة شدت قلبي

أتجر جمال رباني لاء لاء مش سحر

ملفتة نجمة في وسط الجماهير

إنتي في الشتا باريس أوروبا

مودك أحلى من المالديف وأوبا

الجمال دا مش خفيف دا طلقة

إنتي جاية منين؟؟

رامي صبري: انتي جنان أغنية جديدة عن المسموع تماما

وكتب رامي صبري عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: قائلا: «حبايبي مساء الفل عليكم، أنا عارف إن غالبية الأغاني اللي بنزلها بتبقي غريبة عليكم، وعلى اللي متعودين عليه مني، لكن أنا شخص بيحب التطوير في الشغل يعني عمرك ما هتسمع مني أغنية شبه التانية أبدًا، وده تميزي بين الآخرين».

وأضاف صبري: «أغنيه أنتي جنان أغنية جديدة عن المسموع تماما، من حيث الكلمة واللحن والـmusic بتاعتها، توزيع جلال الحمداوي، وده موزع مغربي عربي عالمي».

واستطرد رامي صبري: «المقصود إن أنت جاي هنا تسمع حاجة مختلفة وجديدة، عمري ما هقدر اسمعك قديم عايز قديم عندك مغنيين كتير أوي وأحسن مني كمان، لكن صدقني أنا من الفنانين المتجددين وليس من الفنانين اللي بينزلو أغاني جديدة فقط!».