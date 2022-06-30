رامي صبري ينشر برومو أغنيته الجديدة «انتي جنان»: قريبا

نشر الفنان رامي صبري صورة له من برومو أغنيته الجديدة «انتي جنان»، والتي من المقرر عرضها خلال فصل الصيف، عبر حسابه على منصّة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعلق على الصورة قائلا: «انتي جنان.. قريبا».

«هي» لرامي صبري تحقق نجاحا كبيرا

يذكر أنّ الفنان رامي صبري حقق نجاحا كبيرا بعد إطلاق أغنيته الأخيرة التي تحمل اسم «هي»، على موقع تحميل الفيديوهات «يوتيوب»، ووصلت نسبة مشاهدتها إلى مليون ونصف مشاهدة، وأغنية «هي» من كلمات نادر عبد الله، وألحان رامي صبري ومكس وماستر جلال حمداوي.

كلمات أغنية «هي»

هي هدية ليا متهادية

مكافأتي من الدنيا ديا

مفاجأة حلوة من الزمان

خلتني افرح كمان

فرحة طفل بعديةَ

فين هانم دي منها اتنين

رامي صبري يحيي حفلا غنائيا بجدة

يشار إلى أن الفنان رامي صبري أحيا مؤخرا، حفلا غنائيا كبيرا ضمن موسم جدة الغنائي مع الفنان تامر عاشور، وحقق الحفل نجاحا مبهرا.

وعلق صبري على الحفل: «فيه ناس بنشتغل معاهم بس وفيه ناس بنشتغل معاهم ونحبهم ونعتبرهم من أهلنا.. عمو ذكي الجميل بحبه وأتفاءل جدا بالشغل معاه شكرا على اهتمامك بالتفاصيل عشان حفلاتنا تطلع بشكل يشرف أي فنان عربي والتنظيم عالمي».

رامي صبري يتسلم جائزة أفضل مطرب مصري

وكان الفنان المصري رامي صبري قد حصل علي جائزة أفضل مطرب مصري من مهرجان ميدل ايست عن عام 2021، وتسلمها بنفسه في المهرجان.