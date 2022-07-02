رامي صبري يعلن طرح أغنية «إنتي جنان» الخميس المقبل

أعلن الفنان رامي صبري، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، موعد طرح أغنيته الجديدة «إنتي جنان».

ونشر رامي صبري برومو الأغنية، وعلق عليه قائلًا: «إنتي جنان يوم الخميس 7-7 على جميع المنصات والقناة الرسمية على يوتيوب».

حفل رامي صبري في جدة يرفع شعار كامل العدد

وأحيا الفنان رامي صبري مؤخرًا، حفلًا غنائيًا كبيرًا ضمن موسم جدة الغنائي مع الفنان تامر عاشور، ورفع الحفل شعار كامل العدد.

وأعرب رامي صبري عن سعادته لنجاح الحفل، وعلق عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» قائلًا: «فيه ناس بنشتغل معاهم بس وفيه ناس بنشتغل معاهم ونحبهم ونعتبرهم من أهلنا.. عمو ذكي الجميل بحبه وأتفاءل جدًا بالشغل معاه شكرًا على اهتمامك بالتفاصيل عشان حفلاتنا تطلع بشكل يشرف أي فنان عربي والتنظيم عالمي».

كما انتهز رامي صبري فرصة وجوده في جدة وأسرته، مناسك العمرة لشقيقه الراحل كريم صبري، الذي رحل عن دنيانا العام الماضي.

ونشر رامي صبري صورة له برفقة أسرته في الحرم، وعلق عليها: «عمره لأخي كريم الغالي اللهم تقبل منا».

يذكر أن رامي صبري قد حصل على جائزة أفضل مطرب مصري من مهرجان ميدل إيست عن عام 2021، وتسلمها بنفسه في المهرجان.