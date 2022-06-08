«هي» لـ رامي صبري تتصدر تريند يوتيوب بعد 3 أيام من طرحها

تصدرت أغنية الفنان رامي صبري الجديدة «هي»، تريند موقع يوتيوب مصر بعد 3 أيام من طرحها عبر الموقع العالمي؛ لاستكمال نجاحات رامي صبري في العام الجديد 2022.

«هي» من كلمات نادر عبد الله، وألحان رامي صبري، وتوزيع جلال الحمداوي.

كلمات أغنية هي

وتقول كلمات أغنية هي:

هيَّ

هدية ليا متهادية

مكافأتي من الدنيا ديا

مفاجأة حلوة من الزمان خلتني افرح

كمان فرحة طفل بعدية.

فين

هانم دي منها اتنين مفيش

صورتها ولا صورة افيش

اودامها شعرا ورسامين

بيسرحوا بالساعات ويحكوا بالسنين

مين

معرفش انا مين اللي قال

يخلق من الشبه اربعين

إذا كان دا في ملكات جمال دول

اودامها احتمال يتقلبوا معجبين

رامي صبري يحيي حفلا غنائيا بموسم جدة

وأحيا رامي صبري مؤخرا، حفلا غنائيا كبيرا ضمن موسم جدة الغنائي مع الفنان تامر عاشور، وحقق الحفل نجاحا مبهرا.

وعلق صبري على الحفل: «فيه ناس بنشتغل معاهم بس وفيه ناس بنشتغل معاهم ونحبهم ونعتبرهم من أهلنا.. عمو ذكي الجميل بحبه وأتفاءل جدا بالشغل معاه شكرا على اهتمامك بالتفاصيل عشان حفلاتنا تطلع بشكل يشرف أي فنان عربي والتنظيم عالمي».

رامي صبري يحصل على جائزة أفضل مطرب من ميدل ايست

يذكر أن رامي صبري حصل منذ أيام على جائزة أفضل مطرب مصري من مهرجان ميدل ايست عن عام 2021، وتسلمها بنفسه في المهرجان، حيث قدم خلال العام الماضي، 6 أغنيات جميعها كانت ضمن الأكثر استماعا.