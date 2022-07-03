رامي صبري عن أغنية «إنتي جنان»: «افرحوا واتبسطوا.. وبلاش انتقادات»

شوق الفنان رامي صبري، جمهوره لأغنيته الجديدة «أنتي جنان»، المقرر أن تطرح 7 يوليو الجاري.

رامي صبري يكشف كواليس أغينته الجديدة

كتب رامي صبري عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: قائلا: «حبايبي مساء الفل عليكم، أنا عارف إن أغلبيه الأغاني اللي بنزلها بتبقي غريبة عليكم، وعلى اللي متعودين عليه مني، لكن أنا شخص بيحب التطوير في الشغل يعني عمرك ما هتسمع مني أغنية شبه التانية أبدا وده تميزي بين الآخرين».

وأضاف صبري: «أغنيه أنتي جنان أغنية جديدة عن المسموع تماما، من حيث الكلمة واللحن والـmusic بتاعتها، توزيع جلال الحمداوي، وده موزع مغربي عربي عالمي».

رامي صبري: أنا من الفنانين المتجددين

واستطرد رامي صبري: «المقصود ان أنت جاي هنا تسمع حاجة مختلفة وجديدة، عمري ما هقدر اسمعك قديم عايز قديم عندك مغنيين كتير اوي واحسن مني كمان، لكن صدقني أنا من الفنانين المتجددين وليس من الفنانين اللي بينزلو أغاني جديده فقط!».

أغنيه انتي جنان أغنية جميلة صيفية

واختتم حديثه قائلا: «أغنية انتي جنان أغنيه جميلة، أغنية صيفية مبهجة، افرحوا واتبسطوا بيها، وبلاش انتقادات وخلاص، ملحوظة، ليه كتبت البوست ده؟ علشان اللي مش فاهم يفهم، مين بيعمل ايه، رامي صبري».

رامي صبري يروج لأغنيته «انتي جنان»

وكان رامي صبري نشر صورة له من برومو أغنيته الجديدة «انتي جنان»، والتي من المقرر عرضها خلال فصل الصيف، عبر حسابه على منصّة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعلق على الصورة قائلا: «انتي جنان.. قريبا».