عاجل.. أسعار الذهب المحلية تتجاهل الانخفاض العالمي وترتفع 10 جنيهات

أعلنت شعبة الذهب والمشغولات والمصوغات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أنّ أسعار الذهب شهدت ارتفاعا، اليوم، نحو 10 جنيهات، مقارنة بآخر سعر وصلت إليه أمس، في السوق المحلية، وجاءت أسعار الذهب المحلية متلاشية الانخفاض العالمي في الأسعار العالمية للذهب، إذ سيطر الانخفاض على أسعار الذهب العالمية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وأوضح رئيس شعبة الذهب، في بيان، أسعار الذهب في محلات الصاغة حاليا، والتي جاءت كالتالي:

- سعر جرام الذهب عيار (21) سجل 975 جنيها، بدلا من 965 جنيها.

- سعر جرام الذهب عيار (24) وصل إلى 1114 جنيهات.

- سعر جرام الذهب عيار (18) بلغ 836 جنيها.

- سعر الأوقية العالمي، سجل 1740 دولارا، مقابل 1764 دولارا أمس.