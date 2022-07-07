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عاجل.. أسعار الذهب المحلية تتجاهل الانخفاض العالمي وترتفع 10 جنيهات

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مارينا رؤوف
05:32 م | الخميس 07 يوليو 2022
الذهب

الذهب

أعلنت شعبة الذهب والمشغولات والمصوغات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أنّ أسعار الذهب شهدت ارتفاعا، اليوم، نحو 10 جنيهات، مقارنة بآخر سعر وصلت إليه أمس، في السوق المحلية، وجاءت أسعار الذهب المحلية متلاشية الانخفاض العالمي في الأسعار العالمية للذهب، إذ سيطر الانخفاض على أسعار الذهب العالمية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وأوضح رئيس شعبة الذهب، في بيان، أسعار الذهب في محلات الصاغة حاليا، والتي جاءت كالتالي:

- سعر جرام الذهب عيار (21) سجل 975 جنيها، بدلا من 965 جنيها.

- سعر جرام الذهب عيار (24) وصل إلى 1114 جنيهات.

- سعر جرام الذهب عيار (18) بلغ 836 جنيها.

- سعر الأوقية العالمي، سجل  1740  دولارا، مقابل 1764 دولارا أمس.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.