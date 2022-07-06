الذهب يتراجع بالقرب من أدنى مستوياته في ديسمبر مع انتعاش الدولار

سجلت أسعار الذهب أدنى مستوى لها في سبعة أشهر اليوم الأربعاء، حيث أثر الدولار القوي وزيادة الرهانات على رفع أسعار الفائدة على جاذبية السبائك ذات العائد الصفري.

الأسعار تتراجع إلى 1748.34 دولار

انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.09٪ إلى 1748.34 دولارًا للأوقية، بعد انخفاضه بنسبة 2.6٪ يوم الثلاثاء، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.09٪ إلى 1748.00 دولار، بحسب CNBC.

الدولار يرتفع عند أعلى مستوى في عقدين

صعد الدولار الأميركي كملاذ آمن إلى ذروة ما يقرب من عقدين، مما جعل السبائك المسعرة بالدولار الأمريكي أقل جاذبية بين المشترين في الخارج.

رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة

قال جيوفاني ستونوفو المحلل في UBS: «مع استمرار توقع رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بقوة في الاجتماعات المقبلة، نتوقع أن يظل الذهب تحت الضغط على المدى القريب، الذهب قد ينخفض ​​إلى 1700 دولارللأوقية بحلول نهاية العام».

واجهت السبائك تداعيات ارتفاع أسعار الفائدة العالمية وعائدات الخزانة الأمريكية، مما يزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الأصفر.

ترقب محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي

يراقب المستثمرون اليوم إصدار محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي في الفترة من 14 إلى 15 يونيو وبيانات الرواتب الأميركية يوم الجمعة بحثًا عن علامات على صحة الاقتصاد.

أظهرت حسابات لرويترز أن عدد البنوك المركزية التي رفعت أسعار الفائدة في يونيو أكثر من أي شهر آخر لمدة عقدين على الأقل، ومع ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوياته في عدة عقود، فمن غير المرجح أن يتراجع تشديد السياسة هذا العام.