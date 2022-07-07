شهية المستثمرين ترفض الذهب وتُقبل على الدولار.. المعدن الأصفر يتراجع

فقد الذهب أكثر من 2% ليهبط إلى ما دون مستوى الدعم البالغ 1800 دولار، أمس الأربعاء، حيث أدى الارتفاع الحاد في الدولار وارتفاع أسعار الفائدة إلى استنفاد الشهية للأصول غير ذات العوائد وفي مقدمتها المعدن الأصفر.

الذهب أقل جاذبية للمشترين في الخارج

وتم تداول الذهب الفوري عند 1.773.80 دولارًا للأوقية الثلاثاء الماضي، بعد أن انخفض في وقت سابق بنسبة 2.4%، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.6% إلى 1772.10 دولار للأوقية، ما جعل المعدن الآمن أقل جاذبية للمشترين في الخارج، في حين وصل الدولار إلى أعلى مستوياته في عقدين من الزمان، وعزز موقعه باعتباره الملاذ المفضل للمستثمرين القلقين بشأن الركود المحتمل.

بدائل أكثر جاذبية للذهب

وقال رئيس الأسواق العالمية في بنك TIAA، كريس جافني، في مذكرة بحثية: «هناك بدائل أكثر جاذبية للذهب في بيئة ارتفاع أسعار الفائدة، ويعتبر الذهب تحوطًا ضد التضخم، لكن أسعار الفائدة المرتفعة لترويض ضغوط الأسعار المتزايدة تضعف الشهية للسبائك التي لا تدفع أي فائدة».

الذهب والفضة سيهبطان

أما كبير المحللين في مؤسسة Kitco Metals، جيم ويكوف، فيرى أن المؤشرات الفنية على المدى القريب للذهب والفضة هبوطية بالكامل، وهو ما يدعو أيضًا المضاربين على أساس فني للعب حول الجوانب القصيرة من أسواق العقود الآجلة.

بنوك مركزية تتخلص من الذهب

في السوق العالمية للمعدن الأصفر، تضاعفت واردات الهند من الذهب في يونيو ثلاث مرات تقريبًا عن مستوياتها قبل عام مع تصحيح الأسعار، وقال البنك المركزي في زيمبابوي إنه سيبدأ بيع العملات الذهبية وسط تضخم جامح.

وانخفض سعر الفضة الفورية بنسبة 3.4% إلى 19.27 دولارًا للأوقية، وانخفض البلاتين بنسبة 2.3% إلى 865.48 دولارًا أمريكيًا، ومع ذلك ارتفع البلاديوم بنسبة 0.6% إلى 1933.95 دولارًا.