حمدي الميرغني: العمل مع تامر حسني «نجاح».. والفنانون مثل لاعبي الكرة

أعرب الفنان حمدي الميرغني عن سعادته البالغة، للمشاركة في فيلم «بحبك»، الذي طرح في جميع دور العرض بالأمس، على هامش ماراثون عيد الأضحى المبارك.

حمدي الميرغني يكشف كواليس العمل مع تامر حسني

وقال حمدي الميرغني في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه سعيد بطرح الفيلم، مشيرا إلى أ العمل مع تامر حسني نجاح كبير لأنه من أفضل نجوم الوطن العربي، «مبفكرش في المنافسة بفكر في نفسي إزاي أعمل حاجة حلوة وأتمنى التوفيق لكل الناس، وتحقيق الفيلم لإيرادات عالية».

واستطرد: «فكرة المنافسة اللي بتتصدر للناس غلط زينا زي لاعيبة الكورة، كل واحد بيعمل اللي عليه والنجاح والإيرادات بتاعت ربنا، بس فكرة المنافسة أهم حاجة يعجب الناس».

حمدي الميرغني يعبر عن سعادته لنجاح فيلم زومبي

وأضاف حمدي الميرغني أنه سعيد بنجاح فيلم «زومبي» خلال منافسة عيد الفطر المبارك، مشيرا إلى أنهم سعداء جميعم بنجاح الفيلم، وأنه متواجد طوال عيد الاضحي نظرا للإيرادات المرتفعة.

أحداث فيلم بحبك

تدور أحداث فيلم «بحبك» حول تناول حياة رجل يخوض قصتي حب، ويتخبط في حياته بين فتاتين، ويُظهر اختلاف مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة.

أبطال فيلم بحبك

فيلم «بحبك» بطولة تامر حسني، هنا الزاهد، حمدي الميرغني، هدي المفتي، مدحت تيخا، شهد الشاطر، سمر محمد متولي، عالية راشد، ومن تأليف وإخراج وإنتاج تامر حسني.