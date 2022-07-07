والد حسام حبيب يُقاضي مروجي شائعة إهانته لشيرين عبد الوهاب

رفع حسين حبيب، والد الفنان حسام حبيب، دعوى قضائية، ضد أحد مُروجي الشائعات، بعدما نُسب له تصريحات مُفبركة ومسيئة للفنانة شيرين عبد الوهاب.

شيرين فنانة عظيمة وكبيرة

وكشف حسين حبيب، لـ«الوطن»، عن مطالبته في الدعوى القضائية بتعويض مادي بقيمة 10 مليون جنيهًا، إثر الضرر النفسي الذي وقع على أسرته، بجانب نشر وتداول أخبار مسيئة له وللفنانة شيرين عبد الوهاب، الذي وصفها «بالفنانة العظيمة والكبيرة».

وقع ضرر مباشر على شيرين عبد الوهاب

وقال حسين حبيب، إنه «يحق للفنان حسام حبيب نجلي، وزوجته السابقة الفنانة المحترمة شيرين عبد الوهاب، التدخل في الدعوى لما أصابهم من ضرر مباشر».

تصريحات مسيئة منسوبة لوالد حسام حبيب عن شيرين

ونُسبت تصريحات لـ حسين حبيب، والد الفنان حسام حبيب، تحمل إساءات لزوجته نجله السابقة شيرين عبد الوهاب، حيث أثار جدلًا واسعًا خلال الأيام القليلة الماضية، وأن هناك مُقربين منها يدفعوها نحو الإدمان، كما أنها تسعى إلى الشهرة طوال الوقت وكثرة الأحاديث، بينما ابنه كان يحاول إنقاذها طوال الوقت.

وأكد حسين حبيب، أنه لم يُصرح بأي أحاديث مُتعلقة بابنه حسام حبيب، والفنانة شيرين عبد الوهاب، مؤكدًا أنّ تلك التصريحات عارية تمامًا عن الصحة.

وقال إنّ «شيرين عبدالوهاب وجمهورها بلا استثناء يعلمون مدى حبي واحترامي لهذه الإنسانة الرائعة، رغم انتشار تسجيلات صوتية منسوبة لي تحمل إساءات لها، فأنا أحبها على المستوى الإنساني جدًا، فهي إنسانة تجعل الجميع يحبها».