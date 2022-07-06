والد حسام حبيب يعتذر لـ شيرين عبد الوهاب: آسف على كل ألم شعرتِ به

أبدى حسين حبيب، اعتذاره إلى الفنانة شيرين عبد الوهاب، على خلفية ما نُسب إليه من تسجيلات صوتية تحمل إساءاتٍ لها، مؤكدًا أنه سيتخذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب هذه التسجيلات.

احترامي وحبي لكِ لا يقل عن حب واحترام ملايين المحبين

وقال والد حسام حبيب، لـ«الوطن»، «أعتذر لـ شيرين عبد الوهاب، ولكل جمهورها العظيم، عن أي ألم شعرت به سواء عن قصد أو غير قصد.. وبقول لها دي ضريبة الشهرة بس تأكدي أن احترامي وحبي لكِ لا يقل عن حب واحترام ملايين المحبين في العالم كله».

تفرغي لفنك وعملك وأسعدي الملايين

وحرص حسين حبيب، على توجيه نصيحة إلى شيرين عبد الوهاب، قائلًا: «تفرغي لفنك وعملك وأسعدي الملايين ولا تلتفتي للحاقدين والباحثين عن التريند الحرام.. وفقكِ الله ورعاكِ وحفظ لك صحتك وبناتك».

وكانت الفنانة شيرين عبد الوهاب، قد أثارت جدلًا واسعًا خلال الأيام القليلة الماضية، كما حرصت على التواصل مع متابعيها عبر خاصية «ستوري» على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، حيث تلقت سؤالًا من أحد المتابعين، حول مدى ندمها عن دخول الوسط الفني من عدمه.

وقالت شيرين عبد الوهاب: «بصراحة ساعات، بس ندم له علاقة مش بالفن بس له علاقة بالمشاكل اللي بتيجي بسبب الشهرة، كل مجال ليه إيجابيات وسلبيات».

وفي نفس السياق، تعيش الفنانة شيرين عبدالوهاب، حالة من النشاط الفني، حيث تضع اللمسات النهائية لألبومها الجديد الذي تعود به بعد فترة من الغياب، كما تستعد لإحياء حفل غنائي ضخم في القاهرة، شهر أغسطس المُقبل، وذلك بجانب حفل غنائي آخر ضمن فعاليات حفل ختام مهرجان قرطاج.