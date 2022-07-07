محمد رمضان يستعد لإحياء حفل غنائي في اليونان 28 يوليو الحالي

أعلن الفنان محمد رمضان، عبر حسابه على تطبيق تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، استعداده لإحياء حفل غنائي ضخم في اليونان.

ونشر محمد رمضان، البرومو الدعائي للحفل، وعلق عليه قائلا: «حفل غنائي ضخم في اليونان 28 يوليو».

حفل محمد رمضان في عيد الأضحى

ويستعد الفنان محمد رمضان، لإحياء حفل غنائي في تركيا رابع أيام عيد الأضحى والذي أعلن عنه الشهر الماضي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، حيث نشر محمد رمضان مجموعة صور أثناء تعاقده على الحفل.

وعلَّق محمد رمضان قائلا: «أكبر حفل في إسطنبول.. ترقبوا رابع أيام عيد الأضحى».

محمد رمضان يستعد لرمضان 2023

وكشف الفنان محمد رمضان، منذ أيام، عبر حسابه على «إنستجرام»، عن مسلسله الرمضاني الجديد، والذي يحمل عنوان «العمدة».