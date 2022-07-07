عاجل.. إصابة 9 عمال في انقلاب ميكروباص على طريق «بلبيس - العاشر»

أصيب 9 عمال إثر انقلاب ميكروباص على الطريق الدائري الإقليمي، الرابط بين مدينتي بلبيس والعاشر من رمضان، في محافظة الشرقية، مساء اليوم الخميس، تم نقلهم للمستشفيات المختصة، ويجري اتخاذ الإجراءات اللازمة.

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطاراً يفيد تلقي مركز شرطة بلبيس بلاغ بانقلاب ميكروباص على الطريق الإقليمي الرابط بين بلبيس والعاشر من رمضان، مما أسفر عن إصابة 9 عمال مقيمين بدائرة مركز طوخ في محافظة القليوبية، بكدمات وسحجات وكسور مختلفة.

جرى نقل 7 من المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي وتحويل اثنين منهم إلى مستشفى السعديين بمنيا القمح، ومنها إلى مستشفى الأحرار التعليمي بالزقازيق، لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير المحضر اللازم وإخطار الجهات المختصة لتولي التحقيقات، ويجري استكمال الإجراءات.