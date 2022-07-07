سعر جرام الذهب عيار 21 في نهاية تعاملات اليوم.. لو هشتري في العيد

سعر جرام الذهب عيار 21 يبحث عنه الكثير من الراغبين في الزواج أو تنظيم حفل خطوبة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك بعد أن شهدت أسعار الذهب ارتفاع بقيمة 20 جنيهًا على مدار اليومين الماضيين، بعد أن شهد حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض الشهور الماضية.

وتسعى بوابة «الوطن» بشكل يومي لتقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير أسعار الذهب في الصاغة المصرية اليوم الخميس الموافق 7 يوليو من عام 2022، وخصوصًا سعر جرام الذهب عيار 21 في محلات الصاغة، والتي جاءت كالتالي:

أسعار الذهب

بالنسبة لسعر جرام الذهب من عيار 18، جاء ليسجل قيمة مالية تتراوح بين 826 و835 جنيهًا، كما جاء سعر جرام الذهب عيار 24 ليسجل اليوم نحو 1102 جنيهًا للبيع، و1113 جنيهًا للشراء، لسعر جرام الذهب عيار 24 في بداية تعاملات اليوم الخميس.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس قيمة مالية تصل غلى نحو 964 جنيها للعمليات البيع، و974 جنيهًا لعمليات الشراء.

سعر كيلو الذهب اليوم

وجاء سعر كيلو الذهب اليوم ليتراوح بين 1101 جنيه للعمليات البيع، و1113 جنيها للعمليات الشراء، اليوم الخميس الموافق 7 يوليو 2022.

سعر الجنيه الذهب

وجاءت قيمة الجنيه الذهب، اليوم الخميس، بوزن نحو 8 جرامات، ليسجل نحو 7640 جنيهًا للبيع، و7688 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم في أسواق المال

وجاءت أسعار الذهب في أسواق المال بلغ اليوم ليصل سعر الذهب عيار 24 نحو 1,057 جنيه، أي ما يعادل 55.97 دولار في أسواق المال، كما وصل سعر جرام الذهب من عيار 18 نحو 792.89 جنيه بما يعادل 41.98 دولار، في حين جاء سعر الجنيه الذهب نحو 7400 جنيه، بما يعادل 391.83 دولار.

وفي بداية التعاملات اليومية بمؤشر البورصة العالمية، سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في نحو 925.05 جنيه، أي ما يعادل 48.98 دولار.