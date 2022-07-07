سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 7-7-2022 في محلات الصاغة

ما زالت أسعار الذهب تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأسواق المحلية، بين الارتفاع والانخفاض لجميع الأعيرة المختلفة، للمعدن الأصفر، لذا يهتم الكثيرون بالبحث عن أسعار الذهب، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 7 يوليو، لاسيما من يستعدون لعقد القران أو الخطوبة أثناء إجازة العيد.

واليوم الخميس الموافق 7 يوليو الجاري، تكشف بوابة «الوطن» من خلال هذا السطور التالية، أسعار الذهب اليوم، ومنها سعر جرام الذهب عيار 21، التي جاءت كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 18

وفي بداية التعاملات الصباحية اليوم الخميس، سجل سعر جرام الذهب من عيار 18 قيمة مالية تتراوح بين 819 و824 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 24

فى حين سجل نحو 1098 جنيهًا للبيع، و1091 جنيهًا للشراء، لسعر جرام الذهب عيار 24 في بداية تعاملات اليوم الخميس.

سعر جرام الذهب عيار 21

فى حين بلغ اليوم الخميس سعر جرام الذهب من عيار 21 نحو 961 جنيها للعمليات البيع، و955 جنيهًا لعمليات الشراء.

سعر كيلو الذهب اليوم

كما بلغ اليوم سعر كيلو الذهب نحو 1098,286 جنيه للعمليات البيع و1,098,429 جنيه للعمليات الشراء، اليوم الخميس الموافق 7 يوليو 2022.

سعر الجنيه الذهب

وجاءت قيمة الجنيه الذهب اليوم الخميس بوزن نحو 8 جرامات، ليسجل نحو 7,640 جنيه للبيع، و7,688 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم في أسواق المال

في بداية التعاملات اليومية في مؤشر البورصة العالمية، بلغ اليوم سعر الذهب عيار 24 نحو 1,060 جنيه، أي ما يعادل 56.13 دولار في أسواق المال، كما وصل سعر جرام الذهب من عيار 18 نحو 794.98 جنيه بما يعادل 42.09 دولار، في حين جاء سعر الجنيه الذهب نحو 7,420 جنيه، بما يعادل 39289 دولار.

وفي بداية التعاملات اليومية بمؤشر البورصة العالمية، سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في نحو 927.49 جنيه، أي ما يعادل 49.11 دولار.