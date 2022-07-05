اعرف أسعار الذهب اليوم.. انخفاض سعر جرام عيار 21 بقيمة 30 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 21 وأسعار الذهب اليوم الثلاثاء، من الكلمات التي تستحوذ على اهتمام الكثير من المواطنين في ظل تراجع المعدن الأصفر نحو 29 جنيهًا في سعر الجرام، في اقتراب نهاية المعاملات المسائية في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء الموافق 5 يوليو الجاري.

وفي هذا السياق، يقدم موقع «الوطن» في إطار حرص البوابة على نشر الموضوعات الخبرية التي تجيب عن تساؤلات القراء عير محرك البحث «جوجل» نعرض سعر جرام الذهب عيار 21 بعد التراجع الكبير في قيمة الجرام، بالإضافة إلى أسعار الذهب اليوم مع اقتراب الإغلاق في التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء الموافق 5 يوليو الجاري في السطور التالية:

سعر جرام الذهب عيار 21

ووفق شعبة المشغولات الذهبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، فقد تراجع سعر جرام الذهب نحو 29 جنيهًا، ليسجل مع اقتراب نهاية التعاملات المسائية نحو 957 جنيهًا مقابل 986 جنيهًا صباح اليوم.

سعر أوقية الذهب الآن

أما أوقية الذهب وهو الوزن العالمي الذي يتعامل به في البورصات العالمية، فقد خسرت نحو 32 دولار، لتسجل نحو 1768 دولار، مقابل 1800 في بداية التعاملات

أسعار الذهب اليوم

أما عن أسعار الذهب وباقي الأعيرة والتي تباينت قيمة الانخفاض فيها حسب العيار، حيث خسر سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 33 جنيهًا، ليسجل الآن في محلات الصاغة نحو 1094 جنيهًا، مقابل 1127 جنيهًا صباح اليوم، أما عيار 18 فقد بلغت قيمة الجرام منه حوالي 820 جنيهًا، مقابل 845 جنيهًا، بخسارة حوالي 25 جنيهًا.

أما عيار 14 فقد وصل لنحو 638 جنيهًا مع اقتراب نهاية التعاملات المسائية مقابل 644 جنيها، بفارق 8 جنيهات في العيار، أما الجنيه الذهب فقد خسر نحو 232 جنيهًا، حيث يباع الآن في محلات الصاغة بنحو 7656 جنيهًا، مقابل 7888 جنيهًا في بداية التعاملات الصباحية.

مع العلم أن تلك الأسعار لا تشمل على قيمة المصنعية أو الضريبة المضافة التي توضع على قيمة المصنعية.