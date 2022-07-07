نفاد تذاكر حفل أنغام في دار الأوبرا

أعلنت الفنانة أنغام، عبر تطبيق «ستوري» بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، نفاد تذاكر حفل مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، المقرر إحياؤه يوم الاثنين 18 يوليو الجاري، الساعة الثامنة مساءً.

ونشرت أنغام بوستر الحفل يحمل عبارة «sold out»

أنغام وحفلها في دار الأوبرا

وفي أول يوليو الجاري، حرصت الفنانة أنغام على الترويج لحفلها في دار الأوبرا، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، إذ نشرت البوستر الرسمي للحفل، وعلقت عليه قائلة: «في انتظاركم يوم الاثنين 18 يوليو على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية».

شروط حفل أنغام في دار الأوبرا

ووضعت دار الأوبرا المصرية عددا من الشروط لحضور حفل الفنانة أنغام كالتالي:

- ارتداء الزى اللائق بالمكان (ممنوع ارتداء الشورت).

- غير مسموح بالدخول دون ارتداء كمامات.

- الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم.

- الالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص.

- ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي، ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.

- ممنوع تحريك المقاعد.

- غير مسموح بالجلوس إلا في المقعد الذي تم حجزه واستلام تذكرته.

- ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

- ممنوع التصوير.

وعكة أنغام الصحية

وتعرضت الفنانة أنغام مؤخرا لوعكة صحية، أجرت على أثرها عملية جراحية دقيقة في الكتف، وذلك بسبب مشكلات كبيرة بأوتار الكتف تفاقمت عبر سنوات، ما جعلها لا تستطيع الانتظار بألمها واضطرت لإجراء العملية.

ومكثت أنغام في المنزل أسبوعين لتلقي جلسات العلاج الطبيعي ثم استأنفت نشاطها الفني بتقديم سلسلة حفلات في عدد من الدول العربية حملت شعار كامل العدد وكانت من أنجح الحفلات التي أحيتها أنغام.