تعرف على تفاصيل حفلات الأوبرا في عيد الأضحى.. تٌحييها أنغام وعمر خيرت

اعدت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر برنامجا فنيا متنوعا ومميزا خلال شهر يوليو تستضيف خلاله لاول مرة فرقة باليه مسرح إيتوال الايطالية والتى تعد أحد أهم الفرق المتخصصة فى العالم لتقدم عرض مصاص الدماء بالقاهرة والاسكندرية على مدار 4 ليالى هى الخميس ، الجمعة ، السبت ، الأحد 28 ، 29 ، 30 يوليو ، على المسرح الكبير ومساء الاحد 31 يوليو على مسرح سيد درويش «أوبرا الاسكندرية».

حفلان على مسرح النافورة

ويبدأ اوركسترا القاهرة السيمفونى عروضه الصيفية حيث يقيم حفلين على مسرح النافورة الاول بقيادة المايسترو أحمد الصعيدي ومشاركة المغنيين الميتزوسوبرانو جالا الحديدي ، السوبرانو النمساوية إيلفيرا ماريا كاليف ، التنيور عمرو مدحت وكورال أكابيلا قيادة وتدريب مايا چيڤينريا حفلا مساء السبت 16 يوليو ، كما يقام حفل لفرقة كورال أوبرا القاهرة مساء الخميس 28 يوليو على مسرح الجمهورية .

وتقدم فرقة أوبرا القاهرة عروض بمسرح الجمهورية والخميس والجمعة 21 ، 22 يوليو على مسرح النافورة والجمعة والسبت 15 ، 16 يوليو على مسرح سيد درويش بالاسكندرية.

حفل الفنانة أنغام

وتقدم النجمة أنغام حفلا مساء الاثنين 18 يوليو على مسرح النافورة ، وتحتفل فرقة الانشاد الديني بالسنة الهجرية الجديدة مساء السبت 30 يوليو على مسرح الجمهورية ، كما يشهد مسرح سيد درويش "أوبرا الاسكندرية" حفلين لكل من مروة ناجي مساء الجمعة 22 والفنانة حنان ماضي مساء الجمعة 29 يوليو، أيضا يقدم الموسيقار الكبير عمر خيرت حفلين متتاليين مساء 25 ، 26 يوليو على المسرح الكبير.

عرض الجيبتانا لفرقة فرسان الشرق

ويستقبل مسرح الجمهورية عرض الجيبتانا لفرقة فرسان الشرق للتراث مساء يومى الخميس والجمعة 21 ، 22 يوليو، هذا الى جانب العرض المسرحي الغنائي "الهدية" لاكاديمية الفنون مساء الثلاثاء والاربعاء 5 ، 6 يوليو ومساء السبت 16 يوليو بمسرح أوبرا دمنهور .

ويقدم مركز تنمية المواهب مجموعة من الحفلات وذلك مساء ، السبت 16 يوليو على المسرح الكبير ومساء الاحد 24 يوليو على المسرح المكشوف.

افتتاح المهرجان القومي للمسرح

وتستقبل دار الأوبرا حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح مساء الأحد 24 يوليو على المسرح الكبير، وحفلى افتتاح وختام مهرجان الإسكندرية للأغنية مساء الخميس 21 ، 28 يوليو على مسرح سيد درويش «أوبرا الإسكندرية».

كما يُقام بقاعة صلاح طاهر للفنون التشكيلية ورش الأطفال الفنية فى الفترة من 17 يوليو - 16 أغسطس، أما قاعة زياد بكير يقام بها معرضي سونيا صبحي من 17 - 23 يوليو، دعاء الساعاتي من 26 -31 يوليو.