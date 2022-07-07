حمدي الميرغني لـ تامر حسني: «شكرا من قلبي على المشاركة في فيلم بحبك»

أعرب الفنان حمدي الميرغني عن سعادته بالمشاركة في فيلم «بحبك» مع الفنان تامر حسني، والمقرر عرضه في عيد الأضحى.

ونشر «الميرغني» صورًا تجمعه بتامر حسني وعلق عليها قائلًا: «فيلم بحبك، شكرًا من قلبي لتامر على مشاركتي ليه في الفيلم ده، وشكرًا على مجهودك أنك تظهر كل واحد في الفيلم في أحسن حالاته، وربنا يكرمك علي قد تعبك في الفيلم ويبقى نجاح كبير يضاف لرصيد نجاحاتك عند جمهورك، الفيلم بجميع سينمات الوطن العربي ابتداءً من اليوم يارب يعجبكم».

تفاصيل فيلم بحبك

وانطلق اليوم عرض فيلم بحبك للفنان تامر حسني ضمن أفلام موسم عيد الأضحى فيلم «بحبك»، ويضم الفيلم بجانب تامر حسني عدد كبير من نجوم الشباب والكوميديا أبرزهم هنا الزاهد، هدى المفتي، حمدي الميرغني، مدحت تيخا، شهد الشاطر، عالية راشد، وهو من تأليف تامر حسني، ويشهد الفيلم أيضا التجربة الإخراجية السينمائية الأولى لتامر.

وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي كوميدي به عدد من المشاهد الدرامية حول شاب يدعي «علي» متعدد العلاقات العاطفية يقع في قصة حب مع فتاتين «حبيبة» هنا الزاهد و«ياسمين» هدى المفتي، ويتخلل الأحداث عدد من المشاهد الرومانسية والكوميديا والتي تجعله في حيرة اختيار واحدة منهم.

منافسات أفلام عيد الأضحى

ويتنافس على شباك التذاكر في موسم عيد الاضحي 3 أفلام تتنوع بين الأكشن والرومانسي وهم فيلم «كيرة والجن» الذي حقق في أول أيام عرضه ملايين الجنيهات في شباك التذاكر، وفيلم عمهم الذي ينطلق اليوم عرضة في سينمات مصر والفيلم الثالث والأخير فيلم بحبك والذي انطلق عرضه بالفعل.