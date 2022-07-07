تامر حسني بعد احتفاله بعرض فيلم «بحبك»: فرحان من كل قلبي (صور)

أعرب الفنان تامر حسني، عن سعادته البالغة بطرح فيلم «بحبك» الذي يشارك في بطولته، حيث سيعرض في دور العرض السينمائية اليوم، موجها الشكر إلى صناع العمل وكافة المشاركين به.

تامر حسني يشارك جمهوره صور من العرض الخاص

ونشر تامر حسني عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام» صورا من العرض الخاص للفيلم الذي أقيم أمس في أحد السينمات بمدينة السادس من أكتوبر، وظهر في الصور برفقة زوجته الفنانة بسمة بوسيل، والنجمة هنا الزاهد التي تشاركه بطولة الفيلم، بالإضافة إلى عدد من الحاضرين بينهم الفنان علي ربيع، حمدي الميرغني، أحمد عزمي.

وعلق «حسني» على الصور قائلًا: «من افتتاح فيلم بحبك كل الشكر لكل الجماهير اللي حضرت وكل الشكر لكل الصحفيين والمصورين اللي شرفونا فرحان من كل قلبي فوق فوق الوصف».

تامر حسني يوجه الشكر إلى صناع الفيلم

وأضاف: «الحمد و الشكر لله ردود أفعالكم هونت عليا تعب سنتين، تحضير الفيلم من تأليفي ليه قصه وسيناريو وحوار وتأليفي للموسيقى التصويرية وتمثيلي فيه وإنتاجه و إخراجه والحرص التام على إبراز كل ممثل بأحسن شكل، من كل قلبي بشكر جميع أبطال وصناع وعمال الفيلم شكراً أستاذ حسام حسني، أحمد بدوي، أحمد الدسوقي، ربنا يجمعنا تاني على حب ونجاح».

وكان الفنان تامر حسني، طرح أمس أغنية جديدة من ضمن الأغاني الموجودة داخل الفيلم والتي جاءت بعنوان «هدلعني»، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا بعد طرحها، كما تخطت مشاهداتها النصف مليون خلال ساعات.

أبطال فيلم «بحبك»

وفيلم «بحبك»، من تأليف وإخراج تامر حسني، كما يشاركه بطولته كل من: هنا الزاهد، هدى المفتي، حمدي الميرغني، حمدي تيخا، وغيرهم من الفنانين.