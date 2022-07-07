تامر حسني لـ هنا الزاهد: كفاية أكل.. والأخيرة: بلاش فضايح (فيديو)

نشر الفنان تامر حسني، مقطع فيديو كوميدي يجمعه والفنانة هنا الزاهد، بعد ساعات قليلة من العرض الخاص لفيلم «بحبك» الذي يجمعهما سويًا وينافس ضمن سلسلة أفلام عيد الأضحى 2022، وذلك عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إستجرام».

تامر حسني يصفق لـ هنا الزاهد لأدائها في فيلم بحبك

وظهر تامر حسني، في الفيديو وهو يستعد لتناول الطعام بصحبة عددا من الأصدقاء، في الوقت الذي دخلت فيه هنا الزاهد، طالب «حسني» الحضور بالتصفيق لها لأدائها في الفيلم، ولم تنتبه إليهم وذهبت إلى الأكل مباشرة، ليوجه كلامه لها ضاحكًا: فيه إيه جاية على الأكل على طول كده؟.

هنا الزاهد ترد على فيديو تامر حسني

وعلّق تامر حسني، على مقطع الفيديو قائلا: «بحييكِ و إنتِ داخلة تاكلي !، هو أكل أكل في الفيلم و هنا، مبروك يا هنا».

وردت هنا الزاهد عليه قائلة: «يا نهار أبيض على الفضايح، مبروك علينا كلنا الفيلم، شكرًا يا تيمو على الفيديو المعبر ده».

ويشارك في بطولة فيلم «بحبك»،عدد كبير من الشباب؛ أبرزهم هنا الزاهد، هدى المفتي، حمدي الميرغني، مدحت تيخا، شهد الشاطر، عالية راشد، وهو من تأليف وإخراج تامر حسني، وتدور أحداثه في إطار من الرومانسية والكوميديا.