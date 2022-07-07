تامر حسني وهنا الزاهد يروجان لفيلم «بحبك»: ردود أفعالكم هونت علينا

روّجت الفنانة هنا الزاهد لفيلمها الجديد «بحبك»، الذي يعرض حالياً بدور العرض، ضمن منافسة موسم عيد الأضحى المبارك .

هنا الزاهد توجه رسالة لجمهورها بشأن فيلم بحبك

ونشرت الفنانة هنا الزاهد صورا جديدة لها من العرض الخاص لفيلم «بحبك» وذلك عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات «انستجرام».

وكتبت هنا الزاهد: «من العرض الخاص لفيلم بحبك، من النهاردة بجميع السينمات مستنية رأيكو و يارب الفيلم يعجبكم».

تامر حسني عن فيلمه بحبك

بينما قال الفنان تامر حسني بشأن العرض الخاص لفيلمه «بحبك»: «كل الشكر لكل الجماهير اللي حضرت وكل الشكر لكل الصحفيين والمصورين اللي شرفونا فرحان من كل قلبي فوق فوق الوصف الحمد والشكر لله ردود أفعالكم النهاردة هونت عليا تعب سنتين».

وأضاف: «تحضير الفيلم من تأليفي ليه قصة وسيناريو وحوار و تأليفي للموسيقى التصويرية وتمثيلي فيه وإنتاجه وإخراجه والحرص التام على إبراز كل ممثل بأحسن شكل، من كل قلبي بشكر جميع أبطال و صناع وعمال الفيلم شكراً أستاذ حسام حسني، أ/ أحمد بدوي. أ/ أحمد الدسوقي ربنا يجمعنا تاني على حب و نجاح».

تامر حسني يطرح أغنية فيلم بحبك

من جهة أخرى، طرح الفنان تامر حسني أغنيته الجديدة التي تحمل اسم «هتدلعني» من فيلم «بحبك»، ليبدأ عرضه بدور العرض اليوم الخميس 7 يوليو، للمنافسة بماراثون أفلام موسم عيد الأضحى السينمائي.

وينافس العمل فيلم «كيرة والجن» للنجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز ويتم طرح فيلم «عمهم» للنجم محمد إمام، بينما فيلم «بحبك»، من تأليف وإخراج تامر حسني، في أولى تجاربه بالإخراج السينمائي، ويشارك في بطولة العمل كل من حمدي الميرغني، هنا الزاهد، هدى المفتي، مدحت تيخة، شهد الشاطر، عالية راشد، وعدد آخر من الفنانين.