اليوم.. بدء عرض فيلم «بحبك» لـ تامر حسني في دور العرض السينمائية

يستعد صناع فيلم «بحبك» للفنان تامر حسني، لبدء عرضه في دور العرض السينمائية المختلفة، اليوم الخميس، للمنافسة ضمن أفلام عيد الأضحى المبارك 2022.

واحتفل صناع الفيلم، أمس بالعرض الخاص له، في سينما بمدينة السادس من أكتوبر بحضور الأبطال وعددا من الفنانين بينهم علي ربيع، وكريم عفيفي.

أغنية «هدلعني» تتخطى النصف مليون مشاهدة

كما طرح تامر حسني، أمس عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» أغنية جديدة من أغاني الفيلم تحمل اسم «هدلعني»، وحققت نحو 650 ألف مشاهدة خلال ساعات فقط من طرحها.

أبطال فيلم «بحبك»

فيلم بحبك من تأليف وإخراج تامر حسني، كما يشارك في بطولته العديد من الفنانين وعلى رأسهم هنا الزاهد، حمدي الميرغني، هدى المفتي، مدحت تيخا، شهد الشاطر، عالية راشد، وغيرهم من الفنانين.

أحداث فيلم «بحبك».. رومانسية كوميدية

ويعد فيلم بحبك، للفنان تامر حسني، هو التجربة الإخراجية الأولى له في السينما، كما تمزج أحداثه بين الرومانسية والكوميدية، ويجسد خلاله دور شاب يدعى «علي» يقع في حب فتاتين وهما هدى المفتي، هنا الزاهد.

وأعرب «حسني»، عن سعادته بعرض الفيلم، مؤكدا إنه لا يهتم بمنافسة الأفلام في دور العرض ومن يحصل على أعلى الإيرادات.

وأضاف، أنه لا يهمه من يكون «نمبر وان» وأنه يريد التوفيق لجميع زملائه، مؤكدًا أنه متفرغ تماما لعمله وأسرته.