والدة الطفلة أيسل مريضة ضمور العضلات بعد جمع تبرعات علاجها: اللي حصل ملحمة

وجهت سالي سمير، والدة الطفلة أيسل مريضة ضمور العضلات، الشكر للإعلامي أحمد فايق لمساعدته في جمع تبرعات لعلاج ابنتها، قائلة: «مش عارفة أشكرك إزاي، لأن حضرتك أول واحد سمعت صوتنا».

أحمد فايق لوالدة أيسل: شغلتنا نوصل صوتكم

وأضافت والدة الطفلة أيسل خلال اتصال هاتفي ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على شاشة dmc، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، اليوم الخميس، «أول لما لجأت لحضرتك من سنة عشان تساعدنا، متأخرتش عننا ثانية واحدة ودعمتننا ووقفت معانا وقفة عمري ما هنساها».

وقاطعها الإعلامي أحمد فايق قائلا لها: «خلينا نتفق مش أنا والله، لكن الناس هم السبب، شغلتنا نوصل صوت حضراتكم، المصريين وآلاف الناس اللي اتبرعت، بشكر كل واحد اتبرع ولو بجنيه عشان خاطر أيسل».

ولفتت إلى أن ما حدث مع ابنتها يعد ملحمة تاريخية كان بطلها كل المصريين، «الحمد لله المصريين ما تخلوش عننا، والنهاردة فرحوني وفرحوا أيسل وهتكمل علاجها».

الطفلة تأخذ جرعة كل يوم

وأوضحت أن ابنتها تتناول جرعة من العلاج يوميا، متابعة «بتاخد الجرعة متحددة الميعاد كل يوم الساعة 12 الظهر، ويبدأ التحسن في فترة من 3 لـ 6 شهور وبعد كدة سنة عشان نوصل للنتيجة بتاعته، لكن مشكلته لو وقف هيبقى حاجة صعبة لأنه معدل للجين مينفعش أكون شغاله أعدله ويقف فجأة».

وفي وقت سابق، شرحت والدة الطفلة أيسل مريضة ضمور العضلات خلال فيديو نشرته، طبيعة مرض ابنتها وحالتها الصحية، قائلة: «إحنا مرينا بقصة كفاح من سنة، هي بدايتها وقت ما اكتشفنا المرض كان عندها سنة ونص، كانت كويسة جدا، بس بعد كدة كل ما تمشي تقع وابتدى يحصل لها تدهور».

وتابعت: «بعد ما عملنا رسم عصب عرفنا إنه ضمور عضلات شوكي، ولما عرفنا مكنش لها علاج على مستوى العالم، ولكن بعد فضل ربنا دلوقتي فيه 3 أدوية لعلاجها على مستوى العالم أولهم ظهر في 2016 والتاني في 2019 والتالت في 2020 والحمد لله اتسجل في مصر، وفتحنا تبرعات أيسل عشانه».