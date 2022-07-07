أحمد فايق يشيد بدور «الوطن» في مساعدة أيسل مريضة الضمور: «عملت شغل محترم»

وصف الإعلامي أحمد فايق، نجاح جمع التبرعات الخاصة لعلاج «أيسل» الطفلة المصابة بمرض ضمور العضلات، بـ«الملحمة الحقيقية»، التي كتبها الشعب المصري، قائلا: إن مرض ضمور العضلات يعد من الأمراض الصعبة للغاية.

أيسل تحتاج للعلاج سنويا

أضاف «فايق»، خلال تقديمه برنامج «مصر تستطيع»، المذاع على شاشة dmc، اليوم، أن «أيسل» تحتاج للعلاج كل عام، إذ تصل تكلفته لـ مليون و500 ألف جنيه، الذي يساهم في عدم تأخر حالتها.

وتابع: «أيسل قالت للمصريين، أنا نفسي أعيش حياة طبيعية أمشي زي الناس، آكل وأشرب زي الناس، أذاكر وأكافح، ونفسي أبقى حاجة مهمة تفيد بلدي، لكن كل ده للأسف كان متوقف على علاجها».

فايق: جريدة الوطن عملت شغل محترم

لفت إلى أنه من خلال برنامج «مصر تستطيع»، وجهات أخرى مثل جريدة الوطن، التي لعبت دورا محترما، وصحف أخرى، وأشخاص من السوشيال ميديا، للمساهمة في إنقاذ حياة الطفلة، متابعا: «الحقيقة دي كانت بطولة جماعية مش فردية، مش من خلال برنامجنا فقط، لكن برنامجنا هو اللي فتح الباب للخير ده، والخير أصبح من كل اتجاه».

وواصل: «أيسل بتشكر حضراتكم جدا، وبتقولكم إن الدفعة الأولى من علاجها وصل ثمنها، وحساب التبرع لها استطاع تجميع مليون و500 ألف جنيه، والحمد لله علاج أول سنة لأيسل وصل».