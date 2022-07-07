انهيار ريهام عبد الحكيم في عزاء والدتها بمسجد الشرطة

أصيبت المطربة ريهام عبد الحكيم، بحالة انهيار، خلال تلقيها عزاء والدتها، في مسجد الشرطة، بصلاح سالم، مساء اليوم الخميس.

وحرص عدد من أصدقاء ريهام عبد الحكيم، وأسرتها، على مواساتها في هذا المصاب الأليم، لا سيما أنها كانت مرتبطة بوالدتها بشكلٍ كبير، إذ أنها صاحبة الدورالأكبر في حياتها ومشوارها الفني.

ريهام عبد الحكيم: اذكروا أمي في دعائكم

وكانت الفنانة ريهام عبد الحكيم أعلنت وفاة والدتها، مساء الثلاثاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، قائلة: «انتقلت إلى رحمة الله أمي وحبيبتي سبب وجودي وأطيب قلب في الدنيا وأغلى ما لدى، اللهم تغمدها برحمتك وتقبلها قبولا حسنا وأسكنها فسيح جناتك.. فضلا اذكروها في دعائكم في هذه الأيام المفترجة.. لا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم».

وزيرة الثقافة في تشييع الجنازة

وخرج جثمان والدة المطربة ريهام عبد الحكيم، من مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر، ظهر أمس الأربعاء، حيث شارك فيها الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والفنانة مروة ناجي.