ريهام عبد الحكيم تتلقى عزاء والدتها غدا بمسجد الشرطة

أعلنت المطربة ريهام عبد الحكيم، تلقي العزاء في والدتها التي وافتها المنية، أمس الثلاثاء، غدا عقب صلاة المغرب بمسجد الشرطة في صلاح سالم، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

جنازة والدة ريهام عبد الحكيم

وخرجت جنازة والدة ريهام عبد الحكيم، ظهر اليوم الأربعاء، من مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر، وشارك فيها الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والفنانة مروة ناجي.

وفاة والدة ريهام عبد الحكيم

وكانت الفنانة ريهام عبد الحكيم أعلنت وفاة والدتها أمس عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، قائلة: «انتقلت إلى رحمة الله أمي وحبيبتي سبب وجودي وأطيب قلب في الدنيا وأغلى ما لدى، اللهم تغمدها برحمتك وتقبلها قبولا حسنا وأسكنها فسيح جناتك.. فضلا اذكروها في دعائكم في هذه الأيام المفترجة.. لا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم».

واعتذرت ريهام عبد الحكيم عن حفل إحياء ذكرى الملحن محمد الموجي، يوم الأحد الماضي، الذي أقيم بدار الأوبرا المصرية، وذلك لمرض والدتها الشديد، وتطوعت الفنانة مروة ناجي لإنقاذ الموقف وتقديم الحفلة.