طوارئ في الليلة الختامية لمولد «الشيخ الشاذلي» بالبحر الأحمر

رفعت أجهزة محافظة البحر الأحمر درجة الطوارئ القصوى لاستقبال آلاف المواطنين من مريدي الشيخ أبو الحسن الشاذلي، لإحياء الليلية الختامية بمقام العارف بالله القطب الصوفي، في جبل «حميثرة»، بقرية الشيخ الشاذلي، جنوب مرسى علم، جنوب محافظة البحر الأحمر، تزامناً مع وقفة عرفة، وذلك بناءً على توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

رئيس مرسى علم يتفقد قرية الشيخ الشاذلي

وتفقد اللواء واصف عدلي، رئيس مدينة مرسى علم، قرية الشيخ الشاذلي، التابعة لمدينة مرسى علم، للاطمئنان على التجهيزات، تزامناً مع الليلية الختامية لمولد الشيخ أبو الحسن الشاذلي، الذي يبدأ مع الأول من ذي الحجة وينتهي مع وقفة عرفة.

شملت جولة رئيس مدينة مرسى علم تفقد وحدة طب الأسرة بقرية الشيخ الشاذلي، ومحطة الكهرباء المتنقلة، وفرع شركة المياه، للاطمئنان على مدى جاهزيتها لاستقبال زوار مقام أبوالحسن الشاذلي، بناءً على توجيهات اللواء عمرو حنفي بالاهتمام بالمواطنين، وتقديم الخدمات اللائقة لهم، خاصةً في مدن جنوب المحافظة.

وأكد رئيس مدينة مرسى علم على تجهيز وحدة طب الأسرة بقرية الشيخ الشاذلي من تواجد الأطباء، وتوفير كافة الأدوية لجميع الأزمات والحالات الطارئة، وتوفير سيارات الإسعاف والخدمات الطبية على طول الطرق، وتوفير المياه لزوار مقام أبوالحسن الشاذلي، الذين يتوافدون من مختلف محافظات مصر، وكذلك المرور على «المشربية» للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقف الاحتفالات بمولد الشيخ الشاذلي

وأكد الدكتور محمود الشيمي، وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن» على إيقاف احتفالات مولد أبو الحسن الشاذلي، ووقف حلقات الذكر، ويتم السماح فقط خلال هذا العام بالزيارة فقط للضريح، طبقاً لقرار وزير الأوقاف فى شهر مايو الماضي، بالسماح بزيارة المقامات والأضرحة في غير أوقات الصلاة، وفق التعليمات المنظمة.

تاريخ مولد أبو الحسن الشاذلي

وقال منصور سعيد، أحد المؤرخين في جنوب محافظة البحر الأحمر، إن ضريح الإمام أبو الحسن الشاذلي، من أشهر الأضرحة وأقدمها بمحافظة البحر الأحمر، ويقع على بعد قرابة 150 كيلومتراً من مدينة مرسى علم، جنوب المحافظة، وتحديداً في «وادي حميثرة».

ولفت في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن قرية الشيخ الشاذلي سميت باسم الضريح والمسجد باسم أبوالحسن الشاذلي نسبة له، ويُعد أحد أقطاب الصوفية، الذي وافته المنية في بالقرب من جبل «حميثرة»، وأصبحت الزيارة عادةً سنوية، إحياء لذكراه في العشرة الأوائل من ذي الحجة من كل عام، وتواكب الليلة الختامية يوم وقفة عرفة، موضحاً أن زيارة مولد قطب الأقطاب أبو الحسن الشاذلي، تمثل رحلة نقاء وطمأنينة للتقرب إلى أولياء الله الصالحين.