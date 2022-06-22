ورش عمل وحملات توعية لترشيد استهلاك المياه في البحر الأحمر

تابع المهندس محمد عيسى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، أعمال إنشاء مبني المعامل المركزية بمقر الشركة في الغردقة.

وقال رئيس الشركة، في تصريحات صحفية، إن المبني يضم معامل التحليل الكيميائي العضوي وغير العضوي والبيولوجي والبكتريولوجي، وسيتم تجهيز المعامل بأحدث أجهزة التحليل والتقنيات الخاصة بمراقبة جودة مياه الشرب بالمحافظة بالإضافة إلى المعامل الفرعية القائمة في جميع محطات مياه الشرب بمدن المحافظة.

معامل لشركة تعمل على مدار اليوم

وأشار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، إلى دور قطاع المعامل بالشركة الذي يعمل على مدار اليوم للإشراف على جودة المياه التي تصل للمستهلك من خلال تواجد الكيميائيين في أماكن الضخ بالإضافة إلى وجود 6 معامل فرعية على مستوى مدن المحافظة و5 معامل متنقلة.

الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بمراقبة جودة مياه الشرب وتحسين الخدمات

وشدّد رئيس الشركة على ضرورة الالتزام بكافة معايير التشغيل والصيانة بجانب اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين وصول المياه للمواطنين مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بمراقبة جودة مياه الشرب مع الاستمرار في تحسين مستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي التي يتم تقديمها لأهالي المحافظة.

ورش عمل ومسابقات فنية وأنشطة للتوعية بترشيد استهلاك المياه

وأوضح «عيسى»، أن الشركة نظمت حملات ميدانية لتوعية المواطنين بترشيد الاستهلاك والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي لافتا إلى قيام الشركة بالتنسيق مع مديرية الصحة لتوعية المواطنين بمنطقتي «السلام وزرزارة»، بشأن استخدام القطع الموفرة التي تساهم في توفير 50 % من المياه إضافة إلى تنظيم ورش عمل ومسابقات فنية وأنشطة للتوعية.